Com 2023 a terminar, é hora de muitos tops surgirem, com o que de melhor aconteceu no último ano. A Google tem esta tradição em várias áreas e agora revelou mais uma, que certamente agrada aos utilizadores do Chrome. Apresentou as suas extensões favoritas de 2023 que podem desde já usar no browser que domina a Internet.

Há muitos que a utilidade das extensões nos browser ficou provada. Estes são extras que trazem muitas funcionalidades adicionais aos utilizadores e que elevam e potenciam a navegação na Internet e o que dela se pode tirar.

A lista das extensões mais relevantes interessantes para o Chrome mostra bem como foi 2023. A Google apostou aqui claramente na IA e no que esta pode trazer para o seu browser. Ainda assim, a lista aborda muitas mais áreas.

Scribe — ferramenta de IA para documentar fluxos de trabalho.

DeepL — um tradutor fantástico que também possui uma extensão.

QuillBot — ferramenta para escrever e responder a e-mails com apenas alguns cliques.

Sider — Uma barra lateral do Chrome que inclui as IAs mais populares.

Teal — Permite marcar ofertas de emprego como favoritos.

Transkriptor — Uma ferramenta simples de transcrição de áudio para texto.

Bonjourr — uma ferramenta para personalizar o Chrome.

Speechify — uma extensão simples que permite transformar texto em áudio.

Equalizador — Um equalizador que se integra no Chrome para modificar o áudio que ouve online.

Boxel 3D — um jogo que permite criar os seus próprios níveis.

BTRoblox — Uma extensão que melhora o Roblox com vários recursos.

Coupert — Uma extensão para obter cupões de desconto nas principais lojas online.

Como pode ser visto, a lista inclui extensões para aumentar a produtividade e outras que ajudam nas reuniões. Há também algumas dedicadas a personalizar o Chrome e a adicionar acessibilidade à navegação. Contem ainda com propostas para nos passar o tempo e aprender ou poupar algum dinheiro nas compras.

Na loja da Google dedicada às extensões do Chrome é possível encontrar muitas mais propostas, que elevam ainda mais este browser. Estas são as mais relevantes e preferidas, que mostram claramente que a IA dominou 2023.