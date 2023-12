Dica: como apagar um papel de parede no iPhone?

Caso queira manter a sua "galeria" de papéis de parede limpa, no iPhone, saiba que, embora não seja a coisa mais intuitiva do mundo, é possível apagar aqueles que já não quer. Ora veja!

O iPhone permite personalizar o papel de parede, mas também o aspeto do bloqueio de ecrã. Assim sendo, se os trocar com frequência, é fácil acumular alternativas e encher a "galeria" de opções que, com o tempo, deixam de fazer sentido.

Se está a ver as suas alternativas de papel de parede a aumentar e quer ver-se livre de algumas, saiba que pode fazê-lo e que o processo é relativamente simples. Ainda assim, por não ser muito intuitivo, deixamos-lhe um passo a passo.

Para excluir um papel de parede, precisa de bloquear o seu iPhone e, depois, pressionar a tecla de desbloqueio, para que o ecrã de bloqueio se ligue. Com este ligado, pressione em qualquer local do ecrã, continuamente. De ressalvar que o menu do papel de parede apenas surgirá se o smartphone estiver desbloqueado.

Após pressionar, continuamente, deparar-se-á com a sua "galeria" de alternativas de papel de parede para o seu iPhone. Depois disso, basta deslizar para a direita e procurar aquele(s) que quer eliminar. Assim que se deparar com ele(s), deslize-o(s) para cima, até aparecer um botão vermelho, com o ícone do lixo. Clique nele e confirme que quer "Apagar este papel de parede".

E pronto! Desta forma, consegue apagar todo e qualquer papel de parece que esteja, a partir de certo momento, a mais.