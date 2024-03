Porque é que os MacBooks não têm Face ID?

A Apple substituiu o Touch ID nos iPhones pelo Face ID em 2017, mas os MacBooks nunca receberam esta funcionalidade, o que é surpreendente, já que o seu notch é ainda maior do que o do iPhone. Então, por que é que a Apple não usou esse espaço para incluir o Face ID? Bem, existem algumas razões para isso.

A primeira razão é que, embora possa parecer que o notch do MacBook tem muito espaço, isso não é verdade. Embora a sua largura e altura sejam bastante grandes, a sua profundidade não o é. Com apenas três milímetros de espessura, a tampa de um MacBook tem menos de metade da profundidade de um iPhone, que mede cerca de 7,8 milímetros.

Esta espessura é crucial, uma vez que pode acomodar componentes como lentes de câmara de maior qualidade, câmaras de infravermelhos e um projetor de pontos, todos necessários para ativar o Face ID. Estes componentes simplesmente não cabem numa tampa de três milímetros.

Por isso é que o seu MacBook tira fotografias tão desfocadas

A Apple não consegue colocar uma lente de câmara grande que capte imagens de alta qualidade como no iPhone. Por isso, a empresa tem duas opções: fazer com que a tampa do MacBook tenha o dobro da espessura para acomodar todos os componentes necessários para o Face ID, ou simplesmente deixar a funcionalidade de fora, recorrendo ao Touch ID, que não só é mais barato de incluir, como também pode ser mais útil.

A própria Apple apresentou esse argumento em 2021. Foram questionados por que os MacBooks não tinham Face ID e, em vez de mencionar limitações técnicas, Tom Boger, vice-presidente de marketing de produtos Mac e iPad da Apple, disse que o Touch ID é mais conveniente num portátil porque as suas mãos já estão no teclado.

E embora isso pareça razoável, na verdade não faz sentido. Uma leitura de Face ID poderia ser confirmada premindo uma tecla, tal como acontece com o Face ID no Apple Pay do iPhone. O Face ID faz a leitura automática do rosto, mas é necessário premir duas vezes o botão lateral para confirmar.

Fazer isto num MacBook seria tão fácil como o Touch ID, se não mesmo mais fácil, uma vez que o reconhecimento seria mais rápido e poderia utilizar qualquer dedo para confirmar, e não apenas um com uma impressão digital registada.

Por isso, embora a Apple possa não querer admitir que tem uma forma de incluir o Face ID nos MacBooks, só o tempo dirá se é capaz de tornar os componentes suficientemente finos para caberem dentro de uma tampa de três milímetros sem quaisquer compromissos.

Leia também: