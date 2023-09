E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, demos conta da chegada das novas gráficas e motherboards ASUS, da chegada das consolas AYANEO Kun e Lenovo Legion Go, de algumas novidades da IFA 2023, e muito mais.

Não há dúvida de que a Qualcomm é uma das maiores e mais importantes fabricantes de processadores para os dispositivos móveis e em breve teremos mais uma grande novidade. Mas, ainda sem ser sequer anunciado oficialmente, surgiu agora o primeiro benchmark ao próximo SoC Snapdragon 8 Gen 3. Vamos então conhecer melhor o seu possível desempenho!

O estado norte-americano da Califórnia tem registado muitos incêndios florestais. Por isso, está a recorrer à Inteligência Artificial (IA) para os combater.

A AMD já anunciou oficialmente as suas novas placas gráficas que chegam para competir diretamente com alguns modelos dos chips da Nvidia. E agora a ASUS revelou os seus modelos personalizados TUF Gaming das Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT.

A ciência escolhe caminhos que do ponto de vista comum podem parecer fúteis, por vezes. Neste caso, poderia ser o pináculo do luxo em joias, mas uma nova técnica para tatuar ouro em tecidos vivos é um passo em direção à integração de células humanas com dispositivos eletrónicos.

A troca de palavras ente quem defende os carros elétricos e os carros a combustão são constantes. Nas redes sociais surgem publicações que tentam mostrar que os caros elétricos são amigos do ambiente e vice-versa. Será que a produção de bateria para carro elétrico polui mais do que um carro a combustão a 20 anos?

Como já vendo sendo apanágio da Apple, o evento para apresentação das novidades terá lugar já em setembro. Guarde as 18h do dia 12 de setembro na agenda e não perca pitada, pois nós também não.

A Samsung tem sido uma das marcas mais fortes no campo dos discos SSD e já tem disponíveis os seus modelos 990 Pro com uma capacidade de 1 TB e 2 TB de armazenamento. Mas a empresa revelou mais novidades para este campo e as mais recentes informações indicam que a marca já tem prontos os seus novos SSDs 990 Pro de 4 TB.

A Galáxia Whirlpool, também conhecida como Galáxia do Redemoinho, tecnicamente denominada Messier 51a (M51a), foi descoberta pela primeira vez em 1773 pelo astrónomo francês Charles Messier. Este é um dos objetos mais conhecidos do céu noturno. Desde astrónomos amadores até à NASA, há décadas que todos partilham imagens da galáxia Whirlpool. Mas nunca se viu uma imagem como a que acaba de ser captada pelo Telescópio Espacial James Webb, o mais potente do seu género.

O mercado dos jogos sempre foi um dos mais rentáveis em todo o mundo e quem já cá anda há mais anos conseguiu acompanhar a incrível evolução deste segmento. Atualmente tem havido um foco especial nas consolas portáteis e em breve chegará a nova AYANEO Kun. De acordo com as informações, esta consola vai chegar ao mercado por um preço que começa nos 999 dólares. Vamos conhecer melhor o que ela pode oferecer.

A Baseus, a multinacional de acessórios eletrónicos e dispositivos móveis, que chegou recentemente, a Portugal apresenta hoje novos equipamentos sempre com o foco na melhor experiência do utilizador. Acompanhem em direto.

No passado dia 23 de agosto, a missão espacial da Índia, Chandrayaan-3, concluiu com sucesso o pouso no Polo Sul da Lua. Não tardou para que os resultados aparecessem. A sonda encontrou oxigénio, cálcio, enxofre e outras substâncias no nosso satélite natural.

Desde que foi lançado em 2017, que o Tesla Model 3 se tem mostrado como um verdadeiro caso de sucesso. São já mais de dois milhões de carros elétricos vendidos globalmente, o que confirma este desempenho. Agora, a Tesla resolveu mudar esta sua proposta e trouxe-lhe melhorias estéticas, mais alcance e atualizações do que oferece. Assim, temos um novo Model 3 da Tesla.

A IFA 2023, em Berlim, está a ser o palco escolhido pela AGM Mobile para o lançamento europeu da sua mais recente inovação: um tablet à prova de água, concebido para todos os ambientes e situações. Conheça esta novidade!