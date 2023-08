Samsung já tem os seus discos SSD 990 Pro de 4 TB prontos

A Samsung tem sido uma das marcas mais fortes no campo dos discos SSD e já tem disponíveis os seus modelos 990 Pro com uma capacidade de 1 TB e 2 TB de armazenamento. Mas a empresa revelou mais novidades para este campo e as mais recentes informações indicam que a marca já tem prontos os seus novos SSDs 990 Pro de 4 TB.

Discos SSD 990 Pro de 4 TB da Samsung já estão prontos

Foi há pouco mais de um ano, no dia 24 de agosto de 2022, que a Samsung anunciou os seus discos SSD 990 Pro com as capacidades de 1 TB e 2 TB de armazenamento. Mas a empresa sul-coreana, através da conta Samsung Semiconductor na rede social Twitter/X, revelou que ainda antes do final deste ano iriam chegar ao mercado os novos SSDs Samsung 990 Pro com uma capacidade de armazenamento interno de 4 TB.

Através da publicação, quase que parece que não era intenção da marca lançar este modelo, pois começa por dizer que o utilizador "queria tanto, que não tivemos outra escolha. O Samsung SSD 990 Pro 4 TB está a chegar. O mesmo armazenamento extremamente rápido, com o dobro da capacidade máxima para jogos, vídeos, edição 3D e muito mais". O tweet vem ainda acompanhado por um vídeo com uma amostra da quantidade de pessoas que pediam por este produto.

Ainda não se sabe muito bem porque é que a marca não lançou logo as três variantes juntas, mas ficamos então a saber que já não faltará muito para estes modelos chegarem às lojas.

Para já ainda não foram reveladas muitas mais informações, mas o novo SSD NVMe 2.0 terá uma interface PCIe 4.0 e deverá atingir a mesma velocidade do que os modelos já lançados. Contará com 4 GB de memória LPDDR4 com cache DRAM e possui uma vida útil de pelo menos 2.400 TB de dados gravados.

Resta assim esperar que os novos SSDs 990 Pro da Samsung com 4 TB de armazenamento cheguem finalmente ao mercado, embora também ainda não se saiba qual o preço recomendado.