PlayStation Portal a caminho e mais novidades

O reino da Sony Playstation não descansa e nem mesmo em periodo de férias o ritmo abranda. Desta feita foi feita a comunicação de que o PlayStation Portal, o primeiro dispositivo reprodutor remoto da empresa, se encontra a caminho e chega em breve.

As novidades da Sony Playstation relativas ao ecossistema da Playstation 5, não têm férias e a maior prova disso mesmo é o comunicado mais recente da marca.

Playstation Portal, Pulse Explore e Pulse Elite foram os maiores destaques neste comunicado. Venham saber mais...

Playstation Portal

A Sony confirmou que o reprodutor remoto PlayStation Portal vai chegar ao mercado ainda este ano e por um preço recomendado de 219,99€.

Com um ecrã LCD de 8 polegadas, o PlayStation Portal é uma pequena bomba de entretenimento que permitirá jogar os nossos jogos preferidos da Playstation 5, pela casa toda e de forma mobile. Traz consigo um sistema de feedback tátil com gatilhos adaptativos, que faz com que se torne numa consola de jogo mobile.

Os jogos são apresentados em 1080p, assegurando uma taxa de 60 fps e a ligação entre o Playstation Portal e a consola é estabelecida de forma remota, por via Wi-Fi o que faz com que se torne simples e rápida a transição entre ambos os dispositivos.

Sabe-se ainda que os jogos instalados na Playstation 5 podem ser reproduzidos no PlayStation Portal, desde que sejam compativeis. Por exemplo, os jogos do Playstation VR2 não são compativeis, nem titulos jogados via streaming a partir da cloud paa possuidores do PlayStation Plus Premium.

O Playstation Portal é ainda compatível com o controle DualSense e inclui uma entrada de áudio com fio de 3,5 mm.

Pulse Explore e Elite

Foi ainda comunicados detalhes sobre o Pulse Explore e Pulse Elite, os primeiros auriculares sem fios da marca.

Segundo o que se sabe, estes auriculares sem fio da Playstation, foram desenhados para oferecer uma experiência de áudio de alta qualidade aos jogadores Playstation.

Contarão com dois microfones para a captura da voz do jogador e terão ainda embebida, tecnologia inteligente, denominada de Playstation Link que oferece baixa latência e áudio sem perdas, envolvendo os jogadores no universo dos jogos, de forma mais imersiva e limpida.

No entanto, foi comunicado que o Playstation Link não se limitará a interagir apenas om a Playstation 5 e PlayStation Portal, possibilitado interface com outras plataformas e dispositivos vários.

O Pulse Elite e o Pulse Explore chegarão em breve ao mercado com um preço recomendado de 149,99€ e 219,99€, respetivamente.

Sony e Audeze

A Sony revelou ainda que completou o processo de aquisição da Audeze, empresa especialista em tecnologia de áudio.

Esta aquisição trata-se, de mais uma iniciativa da Sony em fortalecer o ecossistema Playstation e revesti-lo de parceiros e equipas que tragam mais-valias, neste caso, na vertente audio.

Foi ainda revelado que a Audeze continuará ter um raio de atividade independente e a desenvolver produtos multiplataforma, ao mesmo tempo que pertence ao ecossistema PlayStation.

Com sede em Santa Ana, Califórnia, a Audeze desenvolveu auscultadores premiados para os mercados profissionais de áudio, audiófilos e jogos. Estes auscultadores utilizam as tecnologias patenteadas da Audeze e drivers magnéticos planares exclusivos para proporcionar uma experiência de som excecional aos consumidores, bem como a profissionais, incluindo engenheiros de som em diversos estúdios de desenvolvimento de jogos. A Audeze projeta e fabrica os seus drivers magnéticos planares e auriculares profissionais nas suas instalações na Califórnia.

"Audeze é uma marca de topo para auriculares, e esta aquisição destaca o foco da Sony Interactive na inovação e fornecimento da melhor experiência de áudio para os jogadores PlayStation", afirma Hideaki Nishino, Vice-presidente Sénior de Experiência de Plataforma da SIE. "Estamos entusiasmados por trazer a experiência da Audeze para o ecossistema PlayStation, aproveitando os grandes avanços que fizemos com o Tempest 3D AudioTech e os fones sem fios Pulse 3D."

"A Sony Interactive oferece à Audeze uma oportunidade única de escalar o nosso negócio, à medida que continuamos com a nossa missão de fornecer os melhores auriculares a profissionais, audiófilos e jogadores", disse Sankar Thiagasamudram, CEO da Audeze. "Também estamos ansiosos para contribuir para os esforços da Sony Interactive de levar as experiências de áudio PlayStation® para o próximo nível."