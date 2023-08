Apple lançou o iOS 17 beta 8… está quase!

Mais uma terça-feira, mais uma versão beta do iOS 17, a oitava, rumo à versão final, que será apresentada no próximo dia 12 de setembro, data anunciada para a keynote Apple para 2023.

Apesar do foco, da estrela principal, ser o iPhone 15, a verdade é que deverão aparecer muito mais novidades. Portanto, rumo à versão final, a Apple lançou iOS 17 beta 8 para programadores.

Conforme sabemos, a empresa de Cupertino revelou o iOS 17 na sua Worldwide Developers Conference anual no passado dia 5 de junho. Foi apresentada uma ideia geral dos novos recursos que chegarão ao iPhone, incluindo StandBy, a transcrição de mensagem de áudio na app Mensagens, app Mapas com mapas em offline, o FaceTime na Apple TV, o NameDrop, e muitas outras, como podemos ver aqui.

O iOS 17 está disponível como versão de pré-lançamento desde o início de junho. A partir do mês passado, a Apple expandiu os testes do iOS 17 também por meio do seu Apple Beta Software Program.

Esta versão traz algumas correções e "certifica" que as funcionalidades lançadas nas versões beta anteriores sempre serão para manter.

Esperamos que o iOS 17 esteja pronto para o horário nobre dentro de algumas semanas. A Apple deve anunciar a data oficial de lançamento no próximo 12 de setembro. Enquanto isso, siga as nossas informações para se manter atualizado sobre as novidades.

A Apple também lançou watchOS 10 beta 8, tvOS 17 beta 8, HomePod (OS) 17 beta 8 e a terceira beta so visionOS beta.