Os problemas no alarme do iPhone não são de agora…

Se o alarme do seu iPhone não o tem acordado ultimamente, não é o único. Vários utilizadores têm-se queixado de dormirem demais, perguntando-se se este chegou sequer a tocar. Mas isto não é algo assim tão recente! Quem diria que os alarmes seriam tão difíceis para uma empresa com alguns dos melhores engenheiros do mundo.

Não é a primeira vez que os alarmes do iPhone falham

A Apple fez recentemente uma declaração onde admite um bug que pode silenciar o alarme do seu iPhone, e a razão pode ser encontrada no passado, uma vez que esta não é a primeira vez que falham.

Em 2010, um problema semelhante foi causado pela hora de verão, quando o iPhone não conseguiu atrasar automaticamente o relógio. Isto fez com que os utilizadores com um alarme recorrente acordassem uma hora mais cedo, enquanto os utilizadores com um alarme de único dia não os ouviram tocar.

Como solução temporária, os utilizadores do iPhone foram aconselhados a acertar os alarmes uma hora mais tarde do que pretendiam, para que soasse à hora certa. A Apple acabou por corrigir o erro, mas depois deparou-se com outro problema no dia de Ano Novo.

Ao acordarem no dia 1 de janeiro de 2011, os europeus que definiram um alarme de dia único para o iPhone não o ouviram tocar, enquanto os utilizadores com um alarme recorrente não tiveram problemas. Esta situação fez com que milhares de pessoas se atrasassem para o trabalho e outros compromissos.

Uma vez que o fuso horário da América está um dia atrasado, a Apple teve a oportunidade de notificar os utilizadores numa declaração pública:

Estamos cientes de um problema relacionado com alarmes não repetitivos definidos para o dia 1 ou 2 de janeiro. Os clientes podem definir alarmes recorrentes para essas datas, e todos os alarmes funcionarão corretamente a partir de 3 de janeiro.

A Apple nunca deu uma razão para o bug, mas considerando que foi a segunda falha num ano, os utilizadores ficaram cautelosos quanto à utilização do alarme incorporado no iPhone, optando em vez disso por aplicações de terceiros.

O problema está de volta...

E não foi uma má ideia, uma vez que os iPhones estão novamente a sofrer um bug de alarme no iOS 17. Milhares de utilizadores no TikTok chamaram a atenção para o problema, dizendo que os seus alarmes não têm tocado durante vários dias seguidos, com outros a dizer que o volume é tão baixo que não os acorda.

A Apple divulgou uma declaração a dizer que está a trabalhar numa correção que estará disponível o mais rápido possível, mas, novamente, não dá uma razão para isto estar a acontecer, provavelmente porque eles simplesmente não sabem.

Muitos especularam que a funcionalidade de "deteção de atenção" poderia ser a culpada, uma vez que reduz o volume do alarme quando os utilizadores olham para o seu dispositivo. Mas, depois de lançado, muitos utilizadores voltaram a confiar em alarmes de terceiros para os acordar a horas.

