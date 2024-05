Pplware Classics…

Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Youssou N'Dour - 7 Seconds ft. Neneh Cherry

Youssou N'Dour, Embaixador(a) da boa vontade da FAO (Dakar, 1º. de outubro de 1959) é um compositor, intérprete e músico senegalês.

Nasceu e cresceu no bairro da Medina em Dakar. Muçulmano e seguidor do sufismo, é pai de vários filhos e tinha duas esposas (Mamy Camara e Aïda Coulibaly). Em junho de 2007, divorciou-se da primeira, Mamy, com quem teve quatro filhos, depois de 17 anos de casamento.

Trabalhou com artistas de renome como Peter Gabriel, Paul Simon e o camaronês Manu Dibango.

Uma das suas canções mais famosas é Seven Seconds, que gravou com a cantora Neneh Cherry. Em 1998, compôs o hino para as fases finais da Copa do Mundo, La Cour Des Grands, que canta com a cantora belga Axelle Red. Compôs também a banda sonora do filme de animação Kirikou e a feiticeira (1998).

Empenhado politicamente, organizou em 1985 um concerto pela liberação de Nelson Mandela, no Estádio da Amizade, em Dakar. Também organizou vários concertos em benefício da Amnistia Internacional. Embaixador da boa vontade para as Nações Unidas e para a UNICEF, foi também eleito embaixador da Organização Internacional do Trabalho.

Em 2004 participou do CD Agir Réagir a favor das vítimas do terramoto que atingiu a região de Al-Hoceima, em Marrocos.

Em 2005 fez a sua apresentação no live 8 junto a cantora Dido e juntos cantaram duas músicas: "Thank You" e "7 Seconds".

In Wikipedia

