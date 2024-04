Apple está a corrigir erro que faz com que os alarmes do iPhone não reproduzam sons

Não é em todos, aliás, são apenas alguns iPhones que não reproduzem sons de alarme à “hora marcada”. A Apple já está a resolver o problema e em breve deverá ser lançada uma atualização.

Deteção de atenção... esperta demais?

Nas últimas semanas, surgiram vários relatos nas redes sociais de utilizadores do iPhone que afirmam que os seus alarmes não reproduzem corretamente um som.

Desde então, a Apple confirmou que está ciente deste problema e diz que está a trabalhar numa correção.

A empresa de Cupertino confirmou o problema a Joanna Stern, do WSJ, esta manhã.

Segundo informações, a Apple referiu que está ciente de um problema que faz com que alguns alarmes do iPhone não reproduzam o som esperado e que está a trabalhar numa solução.

Nas redes sociais, alguns utilizadores descobriram que o problema está relacionado com a funcionalidade “Deteção de atenção” do iPhone. Esta funcionalidade foi concebida de forma a que, se estiver a olhar para o seu dispositivo, o volume do som dos seus alertas seja reduzido.

Os utilizadores das redes sociais especulam que a funcionalidade a Deteção de atenção está a detetar incorretamente a atenção e a baixar o volume dos alarmes, mesmo quando o utilizador do iPhone está a dormir. A Apple não confirmou se esta é efetivamente a causa do problema.

Para desativar as funcionalidades de reconhecimento de atenção, abra a aplicação Definições, toque em Face ID e código e, em seguida, desative as funcionalidades de reconhecimento de atenção.

Possivelmente não deu conta, mas se foi afetado pelo problema, partilhe connosco nos comentários.