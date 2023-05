Reino Unido: crianÃ§a de 10 anos gasta cerca de 3.000 euros no jogo Roblox

Muitas crianças têm acesso a um smartphone ou tablet nos dias que correm, mas cabe aos pais e educadores saberem gerir e moderar essa mesma utilização, pois os mais pequenos não têm muitas vezes noção das consequências. Contudo, nem sempre é possível controlar todos os passos dos mais novos e as últimas informações indicam que, no Reino Unido, uma criança de 10 anos gastou cerca de 3.000 euros no jogo Roblox sem a mãe saber.

Criança britânica de 10 anos gasta 3.000 euros no Roblox

Volta e meia são reveladas notícias sobre situações que envolvem o gasto de valores avultados por parte dos mais pequenos durante a utilização dos smartphones. A notícia mais recente aconteceu no Reino Unido, nomeadamente em Denbighshire, onde uma criança de 10 anos gastou cerca de 3.000 euros no popular jogo Roblox. Em termos concretos, a menor gastou 2.500 libras (~2.881 euros) no jogo.

A despesa foi detetada pela mãe, Georgina Munday, quando esta viu várias notificações com pequenas transações de 20 libras (~23 euros) através da aplicação do seu banco, depois que a sua filha mudou a password do iPad, possivelmente para que a mãe não desse conta dos pagamentos. Os detalhes indicam que a criança tem Autismo e que há já algum tempo que não frequentava a escola, sendo que o Roblox era uma das formas de passar o tempo.

Inicialmente, Georgina Munday pensou que a sua conta havia sido comprometida por hackers devido à quantidade de notificações de transações bancárias.

Após a descoberta, a mãe da contactou a Apple e o Tesco Bank como forma de tentar reaver o dinheiro, mas ambas as entidades recusaram numa primeira fase. O banco disse que como a menor era sua filha não poderiam fazer nada, enquanto que a marca da maçã leu apenas os termos e condições. Georgina contou o sucedido no programa de rádio britânico You and Yours da BBC onde disse que:

Foi uma altura muito stressante. Não estou a trabalhar no momento, estou a cuidar da minha filha. Os últimos meses foram muito stressantes, então talvez tenhamos 'tirado os olhos da bola' [expressão britânica que significa ter descurado a atenção]. Eu apenas pensei que teria que pagar em prestações nos próximos anos.

Depois da entrevista, o Tesco Bank contactou a lesada e disse que esta iria ter o reembolso total do dinheiro gasto no jogo. Georgina diz que a notícia foi "um alívio". Já a Apple disse apenas que existem formas de configurar as contas de modo a alertar os pais antes da criança efetuar uma compra.

Assim sendo, a mãe da menor deixa um alerta a todos os pais para que estejam vigilantes sobre o que os filhos jogos de modo a evitar estas situações.