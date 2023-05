Se o seu carro conseguisse, era obra, mas já não seria o primeiro. Retirando a retórica do assunto, estamos a falar no ECO-RUNNER XIII, um protótipo de automóvel a hidrogénio mais eficiente alguma vez concebido. Este veículo consegue percorrer 2.000 km com apenas 1 kg de combustível.

200 km de autonomia com apenas 1 quilograma de hidrogénio

Na luta por um futuro mais verde, uma equipa de estudantes concebeu um carro a hidrogénio sem precedentes, que acreditam ser o mais eficiente do seu género. Isto porque, como temos visto, o futuro exige uma mudança radical nos nossos padrões de consumo de energia.

O sector dos transportes é um dos principais contribuintes para as emissões de gases com efeito de estufa, razão pela qual está no centro das atenções de investigadores e fabricantes. Neste contexto, um grupo de estudantes da Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos, deu um passo em frente na inovação com o desenvolvimento daquilo a que chamam o carro a hidrogénio mais eficiente do mundo.

Chama-se ECO-RUNNER XIII, e promete percorrer milhares de quilómetros com apenas 1 kg de hidrogénio.

Recorde mundial para veículos ecológicos de longo alcance

No ano passado, um Renault Zoe alimentado por uma célula de combustível de metanol conseguiu percorrer 2.056 km com um único depósito. No entanto, a equipa Eco-Runner pretende ultrapassar este feito.

Acreditando firmemente nas capacidades do seu veículo a hidrogénio de fibra de carbono, os estudantes da Universidade de Delft estão prontos para o provar. Para isso, vão pôr o ECO-RUNNER XIII à prova na Shell Eco-Marathon, em França, no próximo mês de junho.

A Shell Eco-Marathon não será apenas o palco da façanha do ECO-RUNNER XIII, mas também de muitas outras equipas de toda a Europa, que irão competir pelo título de melhor veículo a hidrogénio em termos de autonomia. O ECO-RUNNER XIII, que pesa apenas 80 kg, destaca-se pelo seu design aerodinâmico e eficiência energética. No entanto, a equipa da Universidade de Delft não é principiante na criação de automóveis a hidrogénio.

Mesmo assim, afirmam que este novo projeto é mais avançado do que os anteriores.