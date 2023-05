Vodafone acaba de lanÃ§ar a inovadora Box TV PLAY

A Vodafone Portugal acaba de lançar a Vodafone TV PLAY, uma Box de televisão com Android TV incorporada que promete vir revolucionar o sistema de entretenimento em casa, oferecendo uma experiência exclusiva aos seus clientes.

De acordo com o comunicado enviado ao Pplware, este novo produto é o único no mercado português a juntar, no mesmo dispositivo, a interface do serviço de televisão da Vodafone, o sistema inteligente Android TV, um assistente de voz mãos livres em Português Europeu, e um sistema de som desenhado e otimizado pela Bang & Olufsen, com suporte de Dolby Atmos, para uma experiência acústica imersiva.

Principais características da Box TV PLAY

Experiência de som envolvente

Utilização como coluna para ouvir música

Controlo por voz utilizando o Assistente Google

Com esta nova TV Box, a Vodafone lança também a nova interface do seu serviço de televisão, que está agora com acesso mais imediato às aplicações disponíveis e orientado para uma maior personalização do conteúdo.

Inês Valadas, Administradora da Unidade de Negócios Particulares da Vodafone Portugal refere que...

Com este lançamento, a Vodafone reforça o seu posicionamento de liderança em Portugal enquanto fornecedor da melhor experiência de televisão e de entretenimento para casa, respondendo aos novos hábitos e necessidades de consumo. A Vodafone TV PLAY é mais do que uma TV Box, é um novo conceito simples e compacto do entretenimento do futuro em cada sala, com som imersivo, mais personalizada e inteligente

A Vodafone TV PLAY passa a estar incluída gratuitamente nos pacotes Fibra Super Séries, podendo também ser instalada por qualquer outro cliente de televisão da Vodafone. Neste caso, nesta fase de lançamento, estará disponível por um valor promocional de 5€/mês.