Uber apresenta o Shuttle: poderá reservar boleias com antecedência para grandes eventos

O Google I/O não é o único evento tecnológico desta semana. A Uber acabou de realizar o seu evento anual GO-GET e anunciou uma série de novas funcionalidades para a plataforma de boleias. Grande parte destas novidades diz respeito aos vaivéns e à expansão das opções de partilha de viagens, especificamente uma nova opção chamada Uber Shuttle.

O que é e como funcionará o Uber Shuttle?

O Shuttle (vaivém) permite aos utilizadores reservar até cinco lugares com um máximo de sete dias de antecedência para o transporte de e para grandes eventos, como concertos e jogos de futebol, embora também esteja disponível para viagens para o aeroporto.

A empresa gaba-se de que esta funcionalidade é particularmente económica, referindo que cada utilizador pagará "uma fração do preço de um UberX". A empresa promete que estas viagens não serão afetadas pelo aumento do preço. Também vale a pena notar que estes vaivéns são apenas para eventos listados na aplicação, o que é uma chatice.

Estes Uber Shuttles terão capacidade para 14 a 55 ocupantes. A empresa afirma que cada motorista terá uma licença comercial para operar um veículo de transporte de grandes dimensões.

Há já algum tempo que as empresas de transporte partilhado de passageiros têm tentado criar o "autocarro com nova marca". A Uber tentou algo em 2015, chamado Uber Hop, que se destinava a agrupar mais passageiros que estão numa rota semelhante.

Não durou muito tempo, mas as viagens partilhadas da Uber Pool foram uma realidade durante anos, até à pandemia. Desta vez, o esforço da Uber é estritamente direcionado para eventos, tentando preencher uma lacuna que existe em locais onde o transporte público de e para os locais não é muito eficiente.

A GO-GET não se limitou aos vaivéns

O UberX Share, substituto da empresa para o Uber Pool lançado em 2023, está a receber uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores programar viagens partilhadas com antecedência para poupar algum dinheiro. A empresa refere que um utilizador médio deverá poupar cerca de 25% por viagem utilizando esta ferramenta, em comparação com uma viagem normal com o UberX.

A empresa afirma que esta ferramenta é "perfeita para as deslocações pendulares", uma vez que tem visto dados que indicam que as deslocações durante as horas tradicionais aumentaram recentemente.

A empresa também anunciou o Uber Caregiver, que permite às pessoas reservar boleias para os seus entes queridos para consultas médicas e afins. Eventualmente, também será possível utilizar este serviço para receber encomendas de produtos alimentares ou medicamentos de venda livre.

Se estiver a cuidar de alguém, essa pessoa pode adicioná-lo na aplicação Uber como um prestador de cuidados designado, o que lhe dará a opção de fazer coisas como reservar uma viagem. O Caregiver será lançado este verão, começando com opções de reserva de boleias.

Uber Eats também está a receber algumas atualizações

A empresa acrescentou a Costco ao seu leque de ofertas de entrega. Os membros da Costco não só receberão as coisas entregues, como também receberão um desconto adicional além dos privilégios de membro. Finalmente, o Uber Eats Lists é uma nova forma de as pessoas decidirem o que comer.

Isto permite que os utilizadores consultem as recomendações de restaurantes dos seus amigos e de quem gosta de comida local. A Uber afirma que isto "facilita a exploração de uma nova cidade ou a mudança dos seus restaurantes favoritos". O serviço será lançado em julho em Nova Iorque e Chicago, estando previstas mais cidades.

Leia também: