25 milhões de dólares em criptomoedas roubados em 12 segundos

Parece uma cena de filme, mas aconteceu nos Estados Unidos da América (EUA). Dois irmãos foram acusados de roubar 25 milhões de dólares de criptomoeda nuns impressionantes 12 segundos.

A imprensa internacional está a avançar que o Departamento de Justiça dos EUA prendeu dois irmãos por roubarem 25 milhões de dólares em criptomoedas da blockchain Ethereum. Este roubo terá sido concretizado em 12 segundos.

Os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno, com 24 e 28 anos, respetivamente, estão a ser acusados de conspiração para cometer fraude eletrónica, de fraude eletrónica e de conspiração para lavagem de dinheiro.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, os dois irmãos conseguiram concretizar uma "manipulação inédita" da blockchain Ethereum, redirecionando transações pendentes e roubando, dessa forma, 25 milhões de dólares em criptomoedas.

Depois de obter o dinheiro de forma fraudulenta, os irmãos rejeitaram "pedidos para devolvê-lo" e tomaram medidas para ocultar as suas identidades e esconder o assalto através de empresas de fachada e de múltiplas plataformas estrangeiras de troca de criptomoedas, segundo a justiça norte-americana.

O esquema dos réus coloca em questão a própria integridade do blockchain.

Disse Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque.

De acordo com um comunicado emitido pelo Departamento de Justiça americano, os irmãos estudaram ciência da computação e matemática numa "das universidades mais prestigiadas do mundo" e utilizaram as suas habilidades para "explorar a integridade da blockchain Ethereum".

Se forem condenados, pode ser atribuída uma pena máxima de 20 anos de prisão por cada um dos três crimes de que são acusados.