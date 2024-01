Apple pagará mais aos artistas que publiquem músicas com áudio espacial no Apple Music

A Apple pagará até 10% mais aos artistas que publicarem músicas no Apple Music com áudio espacial, tecnologia de som surround disponível para os seus AirPods.

Já tínhamos mencionado a possibilidade e, agora, parece ser real: por via de um pagamento extra, a Apple está a incentivar os artistas a disponibilizar as suas músicas com áudio espacial (Spatial Audio). Esta funcionalidade oferece uma experiência de som surround envolvente e está disponível nos AirPods Pro, AirPods Max e outros auscultadores.

De acordo com o 9to5Mac, a Apple pagará até 10% a mais por reprodução em músicas que tenham disponível uma versão com áudio espacial no Apple Music. Este incentivo começará já com os pagamentos de janeiro.

Os utilizadores não precisam, necessariamente, de ouvir a música com áudio espacial para que o artista seja recompensado pela Apple.

A mesma fonte partilhou que, segundo a Apple, mais de 90% dos assinantes tentaram ouvir uma música com áudio espacial, e o total de reproduções de Spatial Audio mais do que triplicou nos últimos dois anos.

Aliás, mesmo antes deste incentivo, que deverá potencializar a adoção do áudio espacial pelos artistas, o número de músicas disponíveis em Spatial Audio aumentou quase 5000% desde o lançamento do recurso, em 2021. No ano passado, este número mais que duplicou.

Ainda de acordo com a Apple, os 10% extra a ser pago aos artistas serve como uma recompensa por entregarem conteúdo de maior qualidade e como reconhecimento pelo tempo e esforço dedicados à produção em Dolby Atmos.