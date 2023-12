Apple irÃ¡ alegadamente recompensar os artistas que oferecerem mÃºsica em Ã¡udio espacial

A Apple vai recompensar as editoras e os artistas que oferecerem a sua música em áudio espacial, um formato de áudio relativamente novo que é mais envolvente do que o estéreo normal.

De acordo com um relatório da Bloomberg, os artistas que lançarem a sua música em áudio espacial receberão um "peso adicional" a partir do próximo ano. Este facto, especula a Bloomberg, poderá significar direitos de autor mais elevados.

Quase todo o hardware de áudio da Apple, como os AirPods, HomePod, o iPhone e os próximos Vision Pro, suportam a reprodução em áudio espacial, pelo que a medida da empresa para incentivar os artistas é quase de certeza para garantir que a maior parte da música disponível na Apple Music está disponível no formato que a gigante posicionou como um ponto de venda.

A empresa de notícias observa que os ouvintes da Apple Music não teriam necessariamente de transmitir uma música em áudio espacial para que os artistas fossem recompensados. O simples facto de terem a sua música disponível no formato já seria suficiente.

Apple aposta bastante no áudio espacial

A gigante adicionou áudio espacial, que é alimentado por tecnologia da Dolby Atmos, à Apple Music em 2021. A maioria dos programas e filmes originais da empresa na Apple TV + também são oferecidos no formato. Os artistas têm a opção de misturar as suas músicas mais antigas no novo formato, algo que bandas de todas as décadas já estão a fazer.

Misturar música no formato não é muito caro, de acordo com a Bloomberg; se for verdade, este impulso pode ajudar a atrair músicos independentes e pequenos artistas.

Alguns concorrentes da Apple Music, como a Amazon Music e a Tidal, também oferecem áudio espacial nos seus serviços. Mas o Spotify, o seu maior rival em termos de streaming de música, é uma exceção notável, apesar de os rumores sobre um formato de música de alta qualidade no serviço terem circulado durante anos.

