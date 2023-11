Fabricantes estão a dar tudo, mas os elétricos estão a tornar-se mais difíceis de vender…

Um largo leque de fabricantes definiu objetivos ambiciosos para o seu futuro eletrificado. Contudo, um novo relatório indica que os elétricos estão a tornar-se mais difíceis de vender.

Antes de mais, ressalvar que, embora já tenham quase sido o carro de eleição, a aposta nos elétricos é relativamente recente, pelo que surgem, com frequência, relatórios que procuram estudar a sua penetração no mercado, bem como a sua performance, no geral.

Agora, um artigo da Business Insider indica que as fabricantes estão a ver os stocks a acumular e o caminho até aos seus objetivos a abrandar, por vários motivos.

De acordo com o artigo, os concessionários americanos queixam-se de que é difícil fazer vendas de modelos elétricos e que, para conquistarem compradores, têm de concretizar campanhas promocionais agressivas.

Afinal, contrariamente à tendência que se registava até agora, os compradores estão a ponderar mais, comparando o desempenho dos modelos elétricos com os híbridos e os movidos a combustíveis fósseis.

Este impasse e processo de decisão mais demorado pode dificultar as previsões das fabricantes quanto à procura e, consequentemente, prejudicar a sua abordagem.

A maioria dos concessionários está agora a empurrar os veículos elétricos para fora da sua oferta, o que provavelmente distorce os relatórios que as fabricantes estão a analisar. Acho que as vendas de elétricos são ainda mais lentas do que elas realmente percebem que são.

Explicou Vince Sheehy, um revendedor de automóveis na área de Washington, D.C., acrescentando que "independentemente da afirmação que alguém possa fazer sobre o custo de propriedade a longo prazo de um carro, se a entrada for superior a 45.000 dólares [cerca de 42 mil euros], continua a ser muito elevado".

A par disto, as elevadas taxas de juro e a investida chinesa têm motivado algumas empresas a desacelerar os planos de eletrificação, reduzindo os seus objetivos de vendas.