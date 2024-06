EURO 2024: se não quer perder pitada da competição, precisa desta app

A Alemanha já abriu as portas do EURO 2024, com a estreia da seleção portuguesa marcada para hoje, ao final do dia. Para que nada lhe escape, esta app promete manter os adeptos a par de tudo o que acontecer no campeonato europeu de futebol da UEFA deste ano.

O campeonato europeu de futebol brinda os adeptos com um mês recheado de jogos e de emoções fortes, colocando à prova os países e as suas seleções. Com tanto a acontecer e para que nada falte aos entusiastas, a UEFA compila todos os desenvolvimentos numa aplicação, disponível para Android e iOS.

A app EURO 2024 mostra, em primeiro lugar, o calendário dos jogos, com horários e detalhes, bem como pormenores sobre cada grupo e as suas seleções. Por via de Histórias semelhantes às que se encontram no Instagram, a app apresenta, também, notícias, bastidores, retrospetivas e recordações.

Além disso, é possível perceber, em Jogos, o estado do campeonato, com atualizações relativamente aos grupos e aos próximos confrontos. Nesta área, o utilizador pode explorar os diferentes cenários, mediante as vitórias e as derrotas que forem tendo lugar. Se permitir Notificações, não vão faltar informações a surgir, ao longo do dia.

Em Grupos, os adeptos podem acompanhar o estado da competição, percebendo os resultados e compilando os pontos, bem como os dados relevantes, como número de jogos, e golos sofridos e marcados.

No Mais, é possível explorar cada uma das seleções, definindo as preferidas e destacando-as, bem como saber mais sobre os jogadores. O utilizador pode, ainda, aceder a Estatísticas, ao Ranking de jogadores, aos Prognósticos, e participar em iniciativas gaming, como o Quiz Arena.

Para pessoas cegas e com deficiências visuais, a app dispõe de uma secção de comentário áudio descritivo em direto.

Com esta app, os adeptos não perderão pitada dos jogos, nem da competição, sabendo de tudo o que se passa neste mês de campeonato europeu de futebol.