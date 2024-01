Cortes não param! TikTok está alegadamente a despedir trabalhadores para reduzir custos

O TikTok é uma das mais recentes empresas a ser atingida pelos despedimentos que aterrorizaram a indústria de tecnologia no último ano. Um porta voz da gigante disse que a empresa despediu dezenas de funcionários numa "reorganização de rotina".

Um porta-voz da plataforma de vídeos de curta duração disse que a empresa despediu cerca de 60 funcionários, maioritariamente da sua divisão de vendas e publicidade nos seus vários escritórios nos EUA - Los Angeles, Nova Iorque, Austin - e no estrangeiro.

Os funcionários disseram à organização mediática que os despedimentos faziam parte de uma reorganização de rotina, mas a fonte disse que a empresa decidiu dispensá-los para cortar custos.

A ByteDance, empresa-mãe do TikTok, supostamente cortou centenas de empregos na Nuverse, desenvolvedora do Marvel Snap, no ano passado. De acordo com relatórios anteriores, o próprio TikTok fez uma rodada de demissões em meados de 2022 devido aos esforços de reestruturação global e, em seguida, novamente no início de 2023 para dispensar sua equipa de recrutamento em Dublin.

"É um sinal de dor na indústria tecnológica"

Esta ronda afeta apenas uma pequena fração da força de trabalho global da ByteDance, que é de cerca de 150.000 pessoas, mas, como refere a fonte, é um "sinal de dor na indústria tecnológica".

O diretor executivo da Google, Sundar Pichai, disse recentemente aos funcionários que esperam mais reduções este ano, à medida que a empresa afeta os seus recursos. Disse que a Google está "a remover camadas para simplificar a execução e aumentar a velocidade em algumas áreas".

A Amazon também disse recentemente que está a despedir cerca de 5 % do pessoal da sua divisão "Buy with Prime". A Twitch, uma plataforma de streaming de vídeo propriedade da Amazon, foi atingida por uma rodada maior de demissões que afetou mais de 500 pessoas no início deste ano, a fim de reduzir custos e administrar os seus negócios com mais eficiência.

