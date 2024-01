Cada vez mais os utilizadores estão nos seus smartphones e nas apps que têm instaladas. Esta realidade fez mudar o paradigma e, principalmente, como estas geram receita. Se a publicidade continua a ser uma fonte de rendimento única, há agora outras formas. A mostrar esse cenário, temos uma posição única. O TikTok conseguiu em 2023 ultrapassar os 10 mil milhões de dólares de receita.

Uma análise recente aos gastos realizado nas apps móveis durante 2023 revelou um aumento de 11% na receita total. A procura por plataformas de vídeo impulsionou este aumento, enquanto os jogos caíram 2% numa base anual.

Os dados revelam que o TikTok ultrapassou os 10 mil milhões em gastos nesta app, tornando-a a primeira a atingir este marco histórico.

O marco foi alcançado por um sistema que permite aos utilizadores dar dicas aos seus criadores e streamers ao vivo favoritos. Pesquisadores deste mercado revelaram que a rede social de propriedade da ByteDance terá descoberto a forma quase perfeita de monetizar os smartphones e as suas aplicações.

Os gastos com apps cresceram em 2023, à medida que os utilizadores pagavam mais pelo streaming, conteúdo gerado por terceiros e outras apps. No entanto, o maior impulsionador de receitas em dispositivos móveis continuou a ser a publicidade.

Dois terços das vendas em dispositivos móveis foram de anúncios para dispositivos móveis, atingindo 362 mil milhões de dólares, o que representa mais 8% do que em 2022.

Os consumidores permaneceram durante mais tempo nos seus smartphones, revelou também esta análise publicada. A Indonésia ficou em primeiro lugar entre os países, com uma média de mais de 6 horas diárias por pessoa. A média nos 10 principais mercados atingiu 5 horas de uso diário de apps, e os gastos também aumentaram 3%.

As apps mais descarregadas foram a Shein e a Temu, sendo esta última a app mais instalada em 125 mercados. Em outros lugares, os setores das viagens e dos bilhetes registaram uma recuperação na popularidade e nos gastos. Segundo estes dados, as apps de IA ultrapassaram os 10 mil milhões em gastos mensais dos consumidores no final de 2023.

Este cenário deverá repetir-se em 2024, com as principais apps a conseguirem crescer ainda mais. Espera-se ainda que sejam novamente batidos estes recordes e as receitas das vendas dento das apps continuem a crescer exponencialmente.