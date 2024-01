Copilot do Windows 11 já reconhece capturas de ecrã e explica o que vê

A IA está a tornar-se uma parte importante e essencial dos produtos da Microsoft, entre eles o Windows 11. A integração é cada vez maior e mais natural, abrindo a porta a muitas novidades. Uma das mais recentes nesta área é a capacidade do Copilot do Windows 11 já consegue identificar capturas de ecrã e explicar o que vê.

O Copilot promete dar ao Windows 11 uma nova interface e uma forma única de interagir com o sistema. Esta é uma das muitas formas que a IA assume dentro da Microsoft e dos seus muitos produtos que a vão receber ou até já a receberam.

Esta novidade está ainda a ser desenvolvida, mas promete receber atualizações constantes, dependendo sempre do que a OpenAI gera para os seus mecanismos. A ideia da Microsoft é fazer elevar esta integração com o Windows 11, indo até ao ponto de permitir controlar o sistema de uma forma natural.

A mais recente adição promete tornar o Copilot ainda mais interessante, ao conseguir identificar capturas de ecrã, que podem ser feitas diretamente da sua interface. Esta funcionalidade está presente na opção de carregar imagens que esta IA do Windows 11 já tinha presente.

Mais do que fazer as capturas de ecrã e a sua identificação, a nova capacidade permite ao Copilot explicar ao utilizador o que vê, resultado da imagem que foi captada. Da mesma forma, os utilizadores podem depois questionar a IA sobre o que está a ser descrito.

Mais do que imagens captadas no Windows 11, o Copilot pode também interpretar capturas de páginas web, de apps e outros elementos. Assim, o utilizador tem a capacidade ainda mais alargada e precisa. Com o ChatGPT-4 a chegar também ao sistema da Microsoft, a IA terá ainda mais capacidades.

Estas melhorias mostram claramente a aposta da Microsoft no Copilot e na sua IA. Esta está cada vez mais integrada no sistema e em breve será um elemento sempre presente e sempre pronto a usar os utilizadores no dia a dia.