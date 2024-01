O Beeper Mini quis mudar o cenário do Android e trazer para este sistema da Google o iMessage da Apple. Este cenário, que parecia simples, acabou por encontrar resistência da criadora do iPhone e isso acabou por trazer problemas grandes. O Beeper Mini desapareceu agora do Play Store do Android, mas este não é ainda o fim desta app única.

O Beeper Mini desapareceu na Play Store da Google

O que o Beeper Mini prometia era algo único e que ainda ninguém conseguia oferecer com a simplicidade vista. Naturalmente, os utilizadores do Android poderiam passar a ter acesso a tudo o que a Apple criou com o iMessage, mantendo todas as suas caraterísticas e funcionalidades.

Agora, e do que foi reportado oficialmente, o Beeper Mini foi removido da Play Store e não se encontra disponível. Esta é uma novidade relatada agora, mas que há já algum tempo estava já realizada, segundo alguns utilizadores já tinham relatado.

Planos para manter o iMessage ativo no Android

Esta mudança foi realizada pela empresa que desenvolve esta solução e faz parte dos seus planos. Do que foi descrito, a funcionalidade iMessage movida para o estado "Labs" no Beeper Cloud. Esta mudança foi descrita com detalhe e os planos revelados.

A nossa prioridade número 1 agora é o aplicativo Beeper para Android. Conforme explicamos na nossa publicação do roteiro do produto, a nossa bela e rápida app Beeper Mini é agora a base da nova app Beeper para Android. No momento, estamos no processo de adicionar todas as outras 14 redes de mensagens. É uma app completamente nova, com um novo design, desenvolvida para oferecer velocidade e desempenho máximos. Amigos Android – fiquem animados 🙂 Também trabalhamos num grande aumento de desempenho para o Beeper Desktop, melhorias nas ligações ao Linkedin, Instagram e Google Messages, entre muitas outras coisas!

Com esta alteração, que pretende colocar muito mais serviços de mensagens no Beeper Mini, tornando-o mais completo, sem abandonar o iMessage. Vão também existir outras melhorias significativas nas restantes propostas associadas.

Esta deverá ser uma situação temporária e ainda durante 2024 vão surgir novidades para esta app e para este serviço. Os planos são claros e prometem cada vez mais para o Beeper Mini, que com o tempo será reforçado.

Depois de todos os problemas que teve com a Apple, o Beeper Mini parece que será mesmo para ser continuado, com soluções mais simples. Os planos de manter o iMessage acessível no Android não caíram ainda, mas terão de ser feitas mudanças para funcionar e não possa ser comprometido.