Microsoft culpa os utilizadores pelo insucesso do Copilot: “não sabem perguntar”

A Microsoft passou o último ano a promover o Copilot com todas as suas forças e, agora que não está a conseguir obter os resultados desejados, está a culpar os seus utilizadores. Afinal, quem usa não sabe fazer as perguntas certas, com as melhores sugestões!

Estarão os utilizadores preparados para usar a IA?

Embora seja alegado que os utilizadores do Copilot não consideram as ferramentas de IA da Microsoft tão produtivas como outras opções, a Microsoft diz que os utilizadores não são muito bons a dizer ao Copilot o que querem.

Os funcionários da Microsoft com "conhecimento direto do feedback dos clientes" disseram ao Business Insider na quinta-feira que os utilizadores não acreditam que o Copilot esteja à altura do chatbot ChatGPT. De acordo com estas fontes, os utilizadores comparam quase sempre as duas plataformas baseadas em IA. E embora seja normal que os consumidores comparem e contrastem um produto com outro, a Microsoft está farta.

Os funcionários relataram à Business Insider que os clientes que estão mais desiludidos com o Copilot em comparação com o ChatGPT "simplesmente não entendem as diferenças do funcionamento de ambos os produtos" - um ponto supostamente reforçado por Jared Spataro, vice-presidente corporativo da Microsoft de "IA no trabalho". (Existem ferramentas Copilot destinadas a utilizadores quotidianos da Web e outras destinadas a contextos profissionais; Spataro lida principalmente com estas últimas).

As mesmas fontes afirmaram que os utilizadores são muitas vezes maus a escrever prompts, impedindo assim o Copilot de compreender o que procuram. Um funcionário chegou mesmo a dizer:

É um copiloto, não um piloto automático - é preciso trabalhar com ele.

Copilot é melhor que o ChatGPT?

A empresa está alegadamente a trabalhar com terceiros para criar vídeos instrutivos para os utilizadores que não estão bem familiarizados com a escrita de sugestões de IA generativa. Mas o Microsoft 365, que inclui uma integração do Copilot que permite aos utilizadores gerar texto, gráficos, apresentações do PowerPoint e muito mais, já inclui uma série de exemplos de instruções e perguntas frequentes.

Em que momento é que os resultados dececionantes deixam de ser culpa do utilizador e passam a ser culpa do Copilot?

De qualquer forma, após meses a forçar o Copilot em tudo o que os utilizadores conhecem e adoram, a Microsoft está sem dúvida desapontada.

Em outubro, o CEO Satya Nadella afirmou que o Copilot poderia tornar-se o próximo botão Iniciar do Windows e, em seguida, fez tudo o que estava ao alcance da sua empresa para o tornar realidade. Uma atualização do navegador móvel Edge em janeiro mudou o nome da aplicação para "Microsoft Edge: AI Browser" na app iOS e na Google Play Store; dias depois, a Microsoft começou a forçar o Copilot no arranque de alguns PCs com Windows 11.

A gigante da tecnologia com sede em Redmond trabalhou para adoçar o negócio adicionando novos recursos do Copilot e atualizações do GPT-4 Turbo nas últimas semanas, mas, como qualquer coisa, sempre há a hipótese de os utilizadores não quererem lidar com o Copilot em tudo.