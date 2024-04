Microsoft começará a alertar utilizadores do Windows 10 para abandonarem contas locais

Estamos a poucos meses do fim do Windows 10 e a Microsoft parece apostar ainda em novidades neste seu sistema. Estas surgem de forma lenta, mas garantem algumas novidades importantes. A próxima não será do agrado de todos e fará surgir alertas para os utilizadores do Windows 10 para abandonarem as contas locais.

Microsoft quer acabar com as contas locais

Há já algum tempo que a Microsoft iniciou um processo para garantir que os utilizadores deixem de usar contas locais. A ideia é que todos usem as suas contas Microsoft e assim tenham os seus dados protegidos e sincronizados pela gigante do software, facilitando a migração de sistemas.

Com a mais recente atualização, ainda em testes no programa Insider, a Microsoft quer mudar o Windows 10 e trazer a mesma obrigação para este sistema. Quer também que estes passem a usar as contas online e não as locais e que estão presentes no PC do utilizador.

Windows 10 será o próximo palco da discórdia

Tudo funcionará como um alerta nas definições do Windows 10, que levará os utilizadores a fazer a mudança. Naturalmente que esta conversão será acompanhada pela Microsoft, ainda que numa área sempre gerida pelo utilizador no processo.

Esta atualização inicia a implementação de notificações relacionadas a contas da Microsoft em Configurações > Página inicial. Uma conta da Microsoft conecta o Windows às suas aplicações da Microsoft. A conta também faz backup de todos os seus dados e ajuda a gerir as suas assinaturas. Também pode adicionar etapas extras de segurança para evitar que a sua conta seja bloqueada. Este recurso exibe notificações no menu Iniciar e Configurações.

Algo interessante é que a Microsoft inicia todo o processo com a criação de um backup dos dados do utilizador. Ali podem escolher o que querem guardar e como o vão fazer, já com tudo associado à conta do utilizador e não a conta local do Windows 10.

Alertas podem ser desligados e o problema resolvido

Apesar de querer que os utilizadores façam a mudança das contas locais, a Microsoft ainda permite que estas notificações sejam desativadas. Isso será feito desligando as notificações da app Definições. Será ainda possível fechar o alerta nesta área para a mudança nas contas.

A luta dos utilizadores para manter as suas contas locais no Windows 11 têm sido bastante aguerrida. A Microsoft quer agora mudar essa mesma regra para o Windows 10, mesmo que este estejam quase a perder o suporte. Até o próprio Elon Musk já se mostrou contra esta prática, o que fez correr muita tinta depois dos seus comentários sempre acutilantes.