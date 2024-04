Tesla acaba com programa de referências e volta a reduzir o preço dos carros elétricos

O modelo de negócio dos carros elétricos da Tesla tem algumas nuances que a destacam face a toda a concorrência. Uma delas é o seu programa de referências, que permitem aos clientes ganharem pontos e prémios por cada venda que indicarem. É esse mesmo programa que terminará em breve, sem qualquer justificação da Tesla.

Tesla acaba com programa de referências

Há vários anos, a Tesla oferece um programa para permitir que os atuais proprietários de carros elétricos se beneficiem da evangelização da marca. O programa foi lançado inicialmente em 2015 e evoluiu muitas vezes desde então. Começou como uma recompensa de mil dólares, mas depois se transformou em vários sistemas de níveis, sistemas de pontos e assim por diante.

As recompensas do programa de referências da Tesla mudaram ao longo do tempo. Variaram de bónus em dinheiro a carregamentos dos carros elétricos nos Superchargers grátis, acesso temporário a recursos premium da Tesla e até mesmo entra a promessa de venda do Roadsters com grandes descontos. Mas todas essas vantagens desaparecerão a 30 de abril.

Our current referral program benefits will end after April 30 in all markets — Tesla North America (@tesla_na) April 20, 2024

Tesla não revelou um motivo oficial para esta mudança. Alguns especulam que o programa simplesmente não criou o aumento nas vendas que tinha antes, enquanto outros acreditam que a recente série de controvérsias e cortes de preços da Tesla podem ser fatores contribuintes.

A Tesla ainda não atualizou as páginas dedicadas e por isso os pormenores ainda não são conhecidos. No entanto, pedidos feitos antes de 30 de abril ainda podem se qualificar para créditos se entregues depois de 30 de abril, e os créditos de referência já ganhos podem ser resgatáveis ​​após essa data.

Preço dos carros elétricos baixou

Outra novidade, que aplica apenas aos EUA, está no preço de venda dos carros elétricos da Tesla. A marca reduziu novamente os preços das viaturas e deverá assim conseguir cativar os consumidores para comprarem uma das propostas da marca.

Estas mudanças são a forma da Tesla reagir a um trimestre que ficou aquém do esperado e que mostrou que deverá vender mais carros elétricos para bater a concorrência. Se na maioria dos mercados é ainda o fabricante com mais vendas, as marcas chinesas estão a ganhar terreno e a vender cada vez mais.