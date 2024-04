TikTok: em breve poderá clonar a sua voz com a IA para colocar nos vídeos

O TikTok trabalha numa novidade muito interessante. Quer dar aos utilizadores a possibilidade de usarem a IA para clonar a sua voz numa questão de segundos. Esta ideia surge de strings encontradas no código da versão mais recente da sua app.

Clonar a sua voz com a IA para os vídeos

Uma análise à nova versão encontrou referências como "Biblioteca de voz do TikTok" e "Crie sua voz com IA", sugerindo que o TikTok pode ainda não ter um nome para este novo recurso. Foi possível aceder à interface do utilizador e ver os termos e condições da "Biblioteca de Voz do TikTok".

De acordo com uma suposta captura de ecrã deste recurso partilhada, os utilizadores vão poderá clonar a sua voz e usá-la em vídeos do TikTok. "Crie uma versão de IA da sua voz em apenas 10 segundos! Poderá usá-lo com conversão de texto em voz nos vídeos do TikTok", revela a captura de ecrã.

TikTok quer aproveitar toda a tecnologia

Esta descoberta menciona que o TikTok processará uma gravação da voz e usará as informações para gerar a voz usando a IA. Será necessário ler algum texto fornecido pela app e gravar a voz através da interface. No entanto, não foi possível de gerar nenhuma amostra de voz, pois esta interface está ainda incompleta.

A voz gerada pela IA permanecerá privada e poderá ser apagada a qualquer momento da biblioteca de voz, impedindo que outras pessoas usem a voz nos seus conteúdos. É possível que os utilizadores tenham que gravar a sua voz apenas uma vez e adicionar voz de IA em vídeos com a ajuda de conversão de texto em voz.

Esta novidade mostra como o TikTok aproveita as novas tecnologias para proveito dos utilizadores. Recentemente lançou o Notes, após meses de rumores e especulações. Este funciona de forma semelhante ao Instagram da Meta e permite que partilhe fotos com outros utilizadores.