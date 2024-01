Em breve poderá usar o Messenger e outros serviços da Meta sem uma conta do Facebook

A Meta, e outros gigantes da Internet, vão ter de mudar em muito os seus serviços por conta das alterações que a Europa impõe. A DMA está a chegar e a Meta resolveu dar mais um passo, permitindo que em breve possa usar o Messenger e outros serviços sem uma conta do Facebook.

Uma novidade importante da Meta

Este era um movimento já esperado e que se sabia que era preparado. A Meta tem de alterar os seus serviços para permitir que os utilizadores tenham a liberdade que se esperava. Com a Lei dos Mercados Digitais (DMA) prestes a ser uma realidade, é hora dos serviços se adaptarem.

No caso da Meta, a mais recente alteração vem para o Messenger, o Facebook Marketplace e Gaming. Estes serviços passam a poder ser usados sem uma conta da maior rede social da Internet e assim deixam de ter uma relação direta entre estes e os seus utilizadores.

Messenger e outros sem uma conta

Como é explicado pela empresa de Mark Zuckerberg, esta alteração não vem sem que existam alterações aos serviços. Isto acontece, claro, se os utilizadores resolverem desvincular a sua conta do Facebook destes serviços.

Facebook Messenger: os utilizadores na Europa poderão escolher entre continuar a utilizar o Messenger com a sua conta do Facebook ou criar uma conta separada do Messenger.

os utilizadores na Europa poderão escolher entre continuar a utilizar o Messenger com a sua conta do Facebook ou criar uma conta separada do Messenger. Facebook Marketplace: os utilizadores podem escolher entre uma experiência de Marketplace baseada em dados do Facebook ou não. Neste caso, tudo permanecerá igual, mas as comunicações com vendedores e compradores serão por e-mail em vez do Facebook Messenger.

os utilizadores podem escolher entre uma experiência de Marketplace baseada em dados do Facebook ou não. Neste caso, tudo permanecerá igual, mas as comunicações com vendedores e compradores serão por e-mail em vez do Facebook Messenger. Facebook Gaming: os utilizadores podem escolher se desejam usar as informações do Facebook ou não. Caso contrário, estes poderão jogar apenas “alguns” jogos single-player e não os jogos online da plataforma.

Facebook será assim mais aberto

Esta mudança significa que mais uma vez será possível usar o Messenger sem ter uma conta no Facebook. Isto já foi possível há pouco mais de cinco anos, com contas vinculadas a números de telefone. Hoje, ao contrário, se tentar configurar uma nova conta no Messenger, a app direciona para a opção para criar uma conta no Facebook, já que o Meta eliminou contas independentes.

A Meta notificará os utilizadores na Europa sobre estas mudanças com uma notificação nas próximas semanas. Será nesse momento que se saberá que funcionalidades se vão perder com esta mudança e como isso afetará todos os serviços usados sem uma conta do Facebook.