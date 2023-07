Amazon quer a Inteligência Artificial cada vez mais presente nas empresas

À medida que a Inteligência Artificial cresce na popularidade, surgem cada vez mais serviços desenvolvidos por várias empresas para oferecerem aos utilizadores a melhor experiência possível. E a Amazon também não quis ficar apenas a ver, pois as notícias recentes indicam que a gigante tecnológica levou milhares de clientes a testarem o seu serviço de IA, o qual competirá com os das rivais Microsoft e Google, sendo que um dos objetivos é ter cada vez mais empresas IA.

Amazon foca-se no seu serviço de IA

Segundo as notícias avançadas pela agência Reuters, o departamento de nuvem da Amazon já atraiu milhares de clientes para estes experimentarem o seu novo serviço de IA, que competirá com a Microsoft e a Google. Um executivo da empresa adiantou que o serviço irá focar-se numa área-chave da Inteligência Artificial.

Para além disso, nesta quarta-feira (26), a Amazon também anunciou oficialmente novas ferramentas, nas quais se inclui um programa inteligente para criar agentes de atendimento ao cliente mais capacidade de conversação e com acesso à tecnologia da startup Cohere.

De acordo com as informações reveladas, organizações como a Ryanair e a Sun Life testaram o Amazon Bedrock, um serviço anunciado pela empresa no passado mês de abril que permite que as entidades criem aplicações através de uma variedade de modelos IA, segundo indica Swami Sivasubramanian, vice-presidente da Amazon. Os detalhes revelam que esta tecnologia IA generativa tem a capacidade de produzir novos textos, imagens, entre outros conteúdos, sob comando.

Numa entrevista realizada num encontro em Nova Iorque, Sivasubramanian explicou que "a nossa missão é tornar cada empresa numa empresa de IA".

Naturalmente que o serviço Amazon Bedrock acaba por ser a resposta da empresa à oferta da Microsoft e da Google, duas das gigantes tecnológicas que também se têm focado no desenvolvimento e comercialização de produtos IA para o público. Mas estas recentes informações mostram que a Amazon está atenta a este hype, conseguindo igualmente cativar e atrair a atenção de potenciais clientes.