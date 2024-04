Apesar de não serem totalmente desconhecidos, o crescimento dos veículos eletrificados poderá suscitar algumas dúvidas. Por exemplo, será possível ser eletrocutado por um carro elétrico?

Eles não são novos. Aliás, o primeiro carro elétrico foi pensado há largos anos. Porém, o hábito dos combustíveis fósseis poderá criar barreiras, moldando opiniões, bem como suscitar dúvidas, à medida que se acompanha um notório crescimento dos carros eletrificados.

A par das questões que erguemos por aqui, com frequência, como a autonomia, está a segurança. Não sendo os elétricos, ainda, o tradicional, as pessoas poderão temer, por exemplo, ser eletrocutadas.

Na sequência de um acidente no Texas, que envolveu um carro da Tesla submerso e uma morte, um especialista procurou explicar se é possível ser eletrocutado por um carro elétrico.

O perito da Northeastern University afirmou que a probabilidade de eletrocussão causada por carros elétricos em tais cenários é mínima.

Segundo Sanjeev Mukerjee, professor de química e biologia química na Northeastern University, os compartimentos das baterias dos carros elétricos, incluindo os da Tesla, são meticulosamente selados e protegidos contra elementos externos.

Conforme explicado pelo especialista, embora as baterias de iões de lítio, normalmente utilizadas nos carros elétricos, possam apresentar riscos em caso de dano, a conceção dos carros garante uma proteção significativa contra tais incidentes.

No caso de um carro elétrico submerso, Mukerjee reforçou que os mecanismos de segurança, incluindo o isolamento das portas de carregamento e dos cabos danificados, atenuam o risco de choque elétrico. Mencionou, contudo, a necessidade de os socorristas receberem formação especializada em segurança de carros elétricos para gerirem eficazmente incidentes.

O investigador aconselha cautela aos socorristas, no momento de um resgate, de modo a evitar danificar os barramentos de alta potência no interior do carro, que podem representar um risco de choque elétrico, se ficarem comprometidos. No entanto, menciona que o habitáculo dos carros elétricos permanece, à partida, isolado de tais riscos.

Em terra firme, o especialista confirmou que a presença de água não representa normalmente um risco de eletrocussão. Contudo, aconselhou os condutores a inspecionarem o cabo para detetar quaisquer sinais de danos, durante o processo de carregamento numa estação.

Ainda que as preocupações quanto à segurança dos carros elétricos em vários cenários persistam, o especialista afirma que estão em vigor medidas e protocolos de segurança rigorosos para atenuar os riscos.

E quando o assunto são outros veículos elétricos?

Apesar de confiar na estrutura e segurança dos carros elétricos, Mukerjee levantou preocupações relativamente às scooters e bicicletas elétricas, em caso de contacto com água. Afinal, este tipo de veículo poderá não assegurar uma proteção tão robusta da bateria, ainda mais quando comparado com um carro.

Considerando isto, o especialista disse que é importante garantir a proteção dos veículos, especialmente em ambientes exteriores, onde a exposição à água, por exemplo, é mais provável.