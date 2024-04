Táxis: Há 500 mil euros para descarbonização e digitalização

O aviso público de candidaturas para o apoio à Descarbonização e Digitalização do Setor do Táxi referente a 2024, no valor inicial de 500 mil euros, foi lançado. O objetivo é promover a substituição de veículos antigos por veículos mais eficientes e sustentáveis.

A Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, disse, numa declaração à Lusa, que o montante da dotação financeira inicial do aviso, «pode ser reforçado tendo em conta a procura efetiva e a disponibilidade do Fundo de Transportes».

A partir de 30 de abril «e até às 18h00 do dia 31 de outubro, as candidaturas serão todas bem-vindas. Este ano vamos lançar um mês antes este aviso, em relação ao anterior Governo, na expectativa de dar mais tempo ao mercado para reagir, fruto de uma adesão muito expressiva em 2023. E vamos iniciar esta dotação inicial com o dobro da verba que foi emitido no ano passado», disse.

Principais regras para candidatura a apoio para Táxis

Este aviso fixa os tipos de ação a que se pode apresentar candidaturas e estabelece as condições para a sua admissão, prazos, método de seleção e regras gerais de apoio, das quais se destacam: