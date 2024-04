Aprenda a instalar já o novo Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat

O Ubuntu 24.04 LTS reúne os avanços mais recentes do ecossistema Linux numa versão criada que visa oferecer inovação para os próximos 12 anos. Saiba como instalar.

A forma mais simples de experimentar o novo Ubuntu é através da Virtualização. Para isso vamos recorrer ao VMWare Fusion.

Como instalar o novo Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat

Passo 1) Após arrancar o instalador do Ubuntu, escolham o idioma de instalação...

Passo 2)Personalização das funcionalidades de acessibilidade...

Passo 3) Em seguida escolham o layout do teclado

Passo 4) Em seguida indique como vai ligar o seu computador à rede.

Passo 5) O próximo passo é indicar que pretende instalar o Ubuntu

Passo 6) Pode escolher entre ter uma instalação interativa ou então uma instalação automatizada

Passo 7) Em termos de instalação de aplicações também é possível escolher. Pode instalar um conjunto de apps já predefinidas ou então uma seleção mais alargada

Passo 8) Em termos de software proprietário, pode escolher instalar software de terceiros para placas gráficas e/Ou Wi-Fi ou transferir e instalar suporte para formatos de multimédia adicionais

Passo 9) No que diz respeito ao particionamento, pode indicar que pretende apagar todo o disco ou fazer um prticionamento manual

Passo 10) Pode agora indicar os seus dados para criar uma conta

Passo 11) Selecionamos agora o fuso horário

E está feito. É só carregar no botão instalar e aguardar alguns momentos.

O Ubuntu é uma distribuição baseada no Debian e é umas das mais populares do mundo. Esta distribuição conseguiu "roubar" alguns utilizadores do Windows e macOS, mas a verdade é que a quota de utilização dos sistemas Linux é quase residual face à quota dos utilizadores Windows.

Recentemente a Canonical lançou o Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat. Esta nova versão chega com interface GNOME 46, vem com suporte para o OneDrive e com o Linux Kernel 6.8.