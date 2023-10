Ajuda para instalar o Linux? A Microsoft lançou um guia que o pode ajudar

A relação da Microsoft com o Linux tem mudado muito nos últimos anos. Para além de ter já este sistema integrado de forma natural com o Windows, vai ainda mais longe e tem até a sua distribuição própria deste sistema. Agora, e para quem precisa de ajuda, a Microsoft tem até um guia que ajuda a instalar este sistema operativo.

A cada nova versão do Windows, a Microsoft aproxima ainda mais os sistemas externos do seu. Esta é uma integração natural que os utilizadores pedem, para assim terem acesso a todas as funcionalidades sem terem de sair deste sistema que usam constantemente.

Como sabe que o Linux tem uma importância crescente, a Microsoft resolveu agora ajudar os utilizadores na sua instalação. Este não é um processo complicado, mas muitas vezes tem pormenores que os utilizadores podem assim evitar ter problemas nesses momentos.

Esta é uma das páginas com informação útil e explica de forma simples os vários passos a serem seguidos pelos utilizadores. Vai desde o início, desde a obtenção das imagens a serem usadas para instalar, até aos pormenores de configuração e personalização.

Para instalar o Linux, a Microsoft apresenta ao utilizador 5 formas diferentes de ter o sistema a correr dentro do Windows. Qualquer um deles dá a experiência completa e permite o acesso a várias versões deste sistema operativo.

Usar o comando de instalação do Linux com Windows Subsystem for Linux (WSL)

Criar uma máquina virtual (VM) Linux na nuvem

Criar uma máquina virtual (VM) Linux na sua máquina local

Criar uma pen USB com arranque para instalar

Após escolher onde instalar o Linux, a Microsoft dá ao utilizador a opção de escolher a distribuição pretendida, seguido do método de instalação, terminando depois no que fazer após de instalar o Linux. Este é um guia intuitivo e simples de qualquer seguir.

É sem qualquer dúvida um passo interessante por parte da Microsoft, ainda mais num sistema operativo que não é seu. A ajuda permite rapidamente ter acesso ao Linux e assim experimentar tudo o que este sistema tem para oferecer, mesmo que integrado no Windows.

Como baixar e instalar o Linux