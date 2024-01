A Microsoft tem apostado em algumas mudanças de peso e o "Windows On ARM" é uma dessas áreas importantes. Esta versão não é uma novidade, mas começa agora a ter um peso importante e cada vez mais expressão junto dos utilizadores. O "Windows On ARM" pode crescer em breve com o fim do exclusivo da Qualcomm.

Há rumores de que o acordo de exclusividade da Qualcomm com a Microsoft para fornecer CPUs para Windows em PCs ARM irá expirar em 2024. Ainda assim, o CEO da ARM, Rene Haas, é o primeiro a confirmar esse cenário oficialmente numa entrevista recente. O fim deste acordo de exclusividade significa que PCs "Windows on ARM" podem começar a usar qualquer SoC ARM que não seja da Qualcomm nos próximos anos.

A Microsoft escolheu a Qualcomm como parceira para o Windows em PCs Arm em 2016 e, desde então, tem sido a única empresa a fabricar chips ARM para estes dispositivos. Nunca foi enquadrado como um acordo de exclusividade, mas depois de alguns anos, ficou claro que era esse o caso, já que a Qualcomm é a única empresa a fabricar estes SoC.

Tem havido especulações significativas sobre a data final deste acordo de exclusividade. Foi afirmado que o acordo terminaria este ano, num relatório sobre a AMD e a Nvidia fabricarem CPUs ARM para Windows. O CEO da ARM, Rene Haas, confirmou agora esta data numa entrevista, onde referiu: "Acho que está muito bem documentado que a exclusividade que a Qualcomm tem com o Windows expira, eu acho, este ano".

Haas não se manifestou de forma genérica e declarou que a exclusividade termina este ano. Ainda assim, provavelmente não iria descrever os rumores como "bem documentados" exceto se acreditasse. É também o CEO da ARM, conferindo credibilidade à ideia. A data exata em que o acordo de exclusividade termina não é precisa, mas aparentemente desaparecerá no início de 2025.

O fim da exclusividade da Qualcomm significará que outras empresas poderão fabricar CPUs ARM para laptops. Se a ideia estiver correta, esses SoC virão da AMD e da Nvidia. Embora nenhuma das empresas tenha fabricado CPUs ARM especificamente para laptops ou desktops, a AMD e a Nvidia parecem preparadas para isso.

A AMD disse que está pronta para fabricar SoC ARM se necessário, enquanto a Nvidia tem experiência em ARM com os seus CPU de servidor Grace. Por sua vez, a Intel não se sente ameaçada pela perspetiva de uma nova geração de chips ARM para PCs, embora a confiança da empresa nem sempre tenha sido bem fundamentada.