Windows 11 não está registado? Então a Microsoft vai limitar o acesso às definições

Não são anormais as mudanças da Microsoft no Windows 11. Este sistema tem sido alvo de testes e de alterações que a gigante do software quererá, ou não, aplicar no futuro. Uma nova parece estar a ser avaliada e limitará o acesso às definições caso o Windows 11 não esteja corretamente registado.

Windows 11 não está registado? Há penalizações

Há muitos anos que a Microsoft procura limitar a utilização do Windows quando este não está registado. Não tem levado a melhor neste campo e muitos conseguem contornar todos os bloqueios que são impostos para assim levar a que os sistemas sejam registados.

Agora, a gigante do software quer testar mais uma medida, que será imposta aos utilizadores cujo Windows 11 não esteja registado. Na verdade, é uma mudança que surge no Edge e não no próprio sistema operativo. Este passará a estar limitado, algo que se junta às notificações já mostradas.

Do que pode ser visto, as Definições do browser da Microsoft deixam de estar acessíveis e assim este terá de ser usado na sua forma normal e sem qualquer alteração. Esta novidade é vista agora na versão Canary do Edge e está, por isso, a ser desenvolvida ainda.

Microsoft limitará acesso às definições do Edge

Além desse bloqueio no acesso às definições do Edge, a Microsoft vai também alertar os utilizadores para essa situação. A mensagem será "Notamos que o seu Windows não está ativado, algumas das personalizações foram limitadas".

Do que foi validado até agora, a Microsoft ainda terá algum caminho pela frente. As definições não estão efetivamente bloqueadas, mas apenas a página que permite definir o site associado ao arranque estava efetivamente sem poder ser alterada no Edge do Windows 11.

Apesar de parecer lógico para a Microsoft bloquear partes do Edge, a verdade é que poderá não ter qualquer impacto. Nenhum outro browser irá fazer esta validação e mudar para o Chrome, Firefox ou outro é algo que os utilizadores certamente vão fazer de imediato.