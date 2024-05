O novo rei da fotografia nos smartphones! Huawei Pura 70 Ultra está no topo da DXOMARK

A fotografia assume um papel único no mercado dos smartphones. Este é, em muitos casos, um dos fatores que condiciona a escolha de um equipamento, sendo por isso cada vez mais importante para as marcas. A Huawei tem seguido esse ponto há muitos anos e agora tem novamente o retorno. O Huawei Pura 70 Ultra está no topo da DXOMARK e é o rei da fotografia.

Huawei Pura 70 Ultra está no topo da DXOMARK

A Huawei não é uma novata no campo da fotografia. Este é um dos argumentos mais positivos da marca nos seus smartphones há muitos anos. A cada novo modelo reinventa-se e melhora as suas propostas, mesmo sem depender de ícones deste campo.

Agora, a Huawei volta a ter um smartphone no topo do campo da fotografia, pela avaliação feita pela DXOMARK. Este smartphone tem caraterísticas única nesta área, como a câmara principal retrátil, expandindo-se para captar imagens com qualidade superior.

O novo rei da fotografia nos smartphones

Os resultados dos testes da DXOMARK revelam que este smartphone se destaca pela exposição e contraste bem equilibrados em todas as condições de luz, e excelente renderização quando visualizado em ecrã HDR. Também o foco automático é rápido e preciso, oferecendo boa estabilização de vídeo.

A análise revelou que a abertura variável permite profundidade de campo otimizada em cada cena e uma muito boa compensação textura/ruído na maioria das condições e em todas as configurações de zoom. Destaque para o desfoque natural no modo bokeh, gradiente suave e isolamento preciso do tema, e as fotografias tele macro 3,5x em f/2.1 oferecem boa perspetiva e boa nitidez.

Nem tudo é perfeito com este equipamento

No campo oposto, temos algum ruído local em vídeo, efeito fantasma em fotos com assuntos em movimento, mesmo sob luz forte e a quantização ocasional de cores, especialmente com pouca luz. Há texturas não naturais ocasionais em fotos noturnas e com pouca luz e alguma renderização não natural em fotos com tele-zoom.

O Huawei Pura 70 Ultra apresentou desempenhos excecionais em todas as áreas nos testes de câmara DXOMARK, garantindo a primeira posição no ranking. Este smartphone vem equipado com um sensor principal de 50 MP com 1 polegada, acompanhado por uma angular ultra wide de 40 MP e ainda a macro de 50 MP.