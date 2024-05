CSecurity 2024: Grande evento sobre cibersegurança na Guarda

O CSecurity é já um dos grandes eventos a nível nacional, onde se discutem temas associados à segurança do ciberespaço. Este ano o foco foi a NIS 2, a inteligência artificial como aliada da cibersegurança e também a computação quântica! O evento juntou mais de 300 participantes. Recorde alguns dos momentos.

Foi na Guarda, mais concretamente no Politécnico da Guarda, que se realizou mais um grande evento sobre cibersegurança. Com um programa diversificado, composto por oradores com elevada experiência, o CSecurity juntou especialistas, profissionais do setor e a comunidade académica.

Sessão de abertura - Prof. Dr. Carlos Brigas e Prof. Dr. Carlos Rodrigues

O evento começou com as boas-vindas do Prof. Dr. Carlos Brigas, Diretor da UTC de Informática, que agradeceu a presença de todos neste evento.

Seguiu-se o Vice-Presidente do Politécnico da Guarda, Prof. Dr. Carlos Rodrigues, que destacou a atual importância da Cibersegurança, da enorme aposta do Politécnico nesta área e também parabenizou os oradores portugueses e espanhóis assim como a comissão organizadora do evento.

Painel 1 - Miguel Cañada (INCIBE), José Capote (Huawei) e Luís Seabra (Sentryonics)

O primeiro painel foi moderado por Concepción Cordón Fuentes, Professora na Universidade Internacional de Valência.

Começou com a apresentação de Miguel Cañada do INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad es ciberseguridad).

Na sua apresentação, com o nome "Connecting the dots: an opportunity to build European Cybersecurity capabilities" foram apresentados alguns projetos do INCIBE e também as oportunidades da Europa para a área da cibersegurança.

José Capote, da Huawei, apresentou a visão de um fornecedor presente em Portugal há 20 anos. Com foco nas boas práticas na área da segurança e através da partilha de perspetivas relativamente aos impactos da Diretiva NIS2 para os sectores privado e público, explicou como gerir a cadeia de fornecimento na área das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Luís Seabra realizou uma apresentação onde abordou a intersecção entre os mais recentes avanços na área da Inteligência Artificial e o mundo da Cibersegurança. Foi discutida o estado-da-arte do mundo da IA, tais como assistentes conversacionais, modelos de análise comportamental e explicabilidade de sistemas e o seu impacto ao nível da Cibersegurança, nomeadamente abordagens defensivas.

Painel 2 - Jorge Reis Silva, Joana Agostinho, Joana Farias, Fernando Melo e Pedro Pinto

O Painel 2, moderado pelo professor José Carlos da Fonseca do IPG, começou com a apresentação de Jorge Reis Silva sobre a Troca de informações no ecossistema da aviação e o seu impacto nos níveis de segurança.

Em 1944 foi necessário criar a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) para promover e orientar o desenvolvimento de uma tecnologia nova, em crescimento rápido – a aviação, de modo a evitar que ela se tornasse numa ameaça à segurança mundial.

No início do século XXI a aviação está numa situação semelhante: é certo que o sistema de aviação civil está bem consolidado, mas também envolvido num processo de transformação muito rápido impulsionado por uma vaga de tecnologias novas que embora apresentando grandes promessas podem, em simultâneo, expor a aviação a novas ameaças.

Certos aspetos da transformação digital do sistema de aviação civil – baseado em redes que permitem uma conectividade muito ampla, devem ser orientados corretamente de modo a garantir níveis globais de segurança e de interoperabilidade ainda mais elevados. Para enfrentar esse desafio é necessário estabelecer um sistema de identidades digitais e de confiança que integre a sabedoria da Convenção de Chicago e o mundo digital que invade a indústria da aviação.

Joana Agostinho da Cuatrecasas apresentou o Primeiro estudo do impacto em Portugal da NIS 2.

Joana Farias da CIMBSE falou sobre a digitalização e resiliência transfronteiriça através do fomento de uma região CENCYL (Comunidade de Trabalho Castela e Leão-Centro de Portugal ) cibersegura.

Fernando Melo Rodrigues, professor do Politécnico da Guarda sublinhou a importância na aposta na área da cibersegurança. Foi referido que o Politécnico da Guarda foi a primeira Instituição de Ensino Superior a lançar um cTESP na área da cibersegurança e tem atualmente um mestrado em cibersegurança que funciona em modo híbrido (presencial + online). Destaque ainda para a integração do IPG na C-Academy (academia de cibsergurança do Centro Nacional de Cibersegurança).

Pedro Pinto, responsável de cibersegurança do Politécnico da Guarda, falou da necessidade de mudança de cultura das Instituições e também dos projetos nacionais e internacionais sobre cibersegurança onde o IPG está envolvido. O IPG faz parte da Rede Nacional de Resposta a Incidentes Informáticos, da Metared e projeto POCTEP Ciberia.

Painel 3 - David Russo (CyberSec), Isabel Batista (CNCS) e Bruno Gonçalves (WarpCom)

No início da tarde, o painel 3 (moderado pelo professor Noel Lopes do IPG) abriu com David Russo da CyberSec. David Russo abordou a forma como a inteligência artificial (IA) está a revolucionar a cibersegurança, com um foco particular na proteção dos ativos digitais essenciais. Foi abordada a capacidade da IA para automatizar a identificação e a classificação de ativos, proporcionando assim uma base sólida para a priorização dos esforços de proteção.

Entre vários tópicos, discutiu-se como é que a IA pode, também, apoiar a deteção precoce de ameaças tanto internas quanto externas, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz aos incidentes de segurança.

Isabel Batista, Coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança fez uma abordagem à Inteligência Artificial(IA) e os efeitos sociais e quais os desafios de cibersegurança da IA.

Para fechar este painel, Bruno Gonçalves deixou a questão "Estamos preparados para a Segurança Quântica?".

Num mundo cada vez mais digital, a segurança cibernética torna-se crucial. Com a iminente ascensão da computação quântica, surge a questão: Estamos preparados para a Segurança Quântica? Nesta apresentação, exploramos como a computação quântica desafia as bases da segurança “tradicional”. Analisamos as vulnerabilidades atuais e futuras e discutimos soluções emergentes, desde algoritmos pós-quânticos a soluções de redes quânticas.

Painel 4 - Daniel Ferreira (Fortinet), Rui Duro (CheckPoint) e Luís Trincheiras (Palo Alto)

No último painel estiveram presentes os maiores players tecnológicos mundiais da área da cibersegurança. Com a moderação de Pedro Pinto, o último painel começou com a apresentação de Daniel Ferreira que falou na cibersegurança de próxima geração e o que a IA para uma melhor deteção e resposta a ameaças.

Rui Duro da CheckPoint falou de "Plataformas", referindo que será o próximo "trend". Na sua apresentação, destacou a plataforma de segurança que será a alimentada por IA e fornecida na cloud.

Luís Trincheiras da Palo Alto falou sobre o SOC moderno reimaginado. As organizações de hoje geram mais dados de segurança do que nunca. As equipas de operações de segurança típicas operam em silos de dados, tecnologia obsoleta e atividades manuais que convidam os invasores a explorar a incompatibilidade. Agora existe uma nova abordagem através da automação, que melhora radicalmente a proteção e, ao mesmo tempo, transforma e simplifica o modelo manual atual das equipas de operações de segurança.

No final realizou-se uma mesa redonda onde Daniel Ferreira (Fortinet), Rui Duro (CheckPoint) e Luís Trincheiras (Palo Alto) e José Capote (Huawei) debateram algumas questões.