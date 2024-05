Cibersegurança: Workshop CSIRT-in-a-box! Inscrevam-se é gratuito

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai realizar a quinta edição da Conferência Internacional de Cibersegurança. O Pplware é Media Partner oficial e hoje sugerimos que se inscrevam no Workshop CSIRT-in-a-box.

A CSecurity 2024, a maior conferência internacional sobre CiberSegurança do Interior de Portugal, acontece já nos próximos dias 8 e 9 de maio na Guarda. A edição deste ano terá como foco a inteligência artificial na área da cibersegurança e a nova diretiva europeia de cibersegurança, a NIS 2. O dia 8 é presencial (haverá também transmissão online) e no dia 9 é possível a assistir gratuitamente ao Workshop CSIRT-in-a-box.

O evento irá reunir vários especialistas da área da informática e de cibersegurança para partilha de conhecimentos e boas práticas.

Dia 8 - CiberSegurança, Inteligência Artificial e Segurança Quântica

Miguel Ángel Cañada, do INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad es ciberseguridad), virá falar sobre oportunidade para desenvolver oportunidades de cibersegurança à escala europeia. . Do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) estará Isabel Batista que irá abordar o tema "Desafios da IA para a cibersegurança".

Daniel Ferreira da Fortinet, Rui Duro da Checkpoint, Luís Trincheiras da Palo Alto e José Capota da Huawei participarão na mesa redonda onde se irão debater ameaças e os desafios da área da cibersegurança, assim como a ação e contributos das gigantes tecnológicas contra o mundo do cibercrime.

Luís Seabra da Sentryonics irá fazer uma apresentação sobre o uso da inteligência artificial na área da cibersegurança. José Capote, da Huawei, irá trazer a visão de um fabricante presente em Portugal há 20 anos, centrando-se nas boas práticas na área da segurança e proporcionando perspetivas para o sector privado e público relativamente aos impactos da Diretiva NIS 2.

Pela primeira vez em Portugal, será apresentado um estudo do impacto da nova diretiva europeia de cibersegurança NIS 2 em Portugal. O estudo foi realizado pelo escritório de advogados Cuatrecasas e será apresentado pela Dra. Joana Agostinho.

Bruno Gonçalves da Warpcom falará sobre Segurança Quântica, David Russo da CyberSec sobre a utilização de IA como estratégia de cibersegurança para defesa dos ativos e Jorge Reis Silva da AFCEA abordará o tema "Troca de informações no ecossistema da aviação e o seu impacto nos níveis de segurança".

Da CIMBSE estará Joana Farias que tem como tema de apresentação a "Digitalização e Resiliência Transfronteiriça através do fomento de uma região CENCYL cibersegura". Do lado do Politécnico, Pedro Pinto e Fernando Melo irão falar sobre os desafios e oportunidades de cibersegurança no Politécnico da Guarda e em Portugal. O programa pode ser consultado aqui.

Dia 9 - workshop CSIRT in a box

Este é um workshop introdutório sobre o ecossistema dos CSIRT – Computer Security Incident Response Teams. Neste workshop irão ser abordadas as tarefas mais comuns das equipas CSIRT, nomeadamente todo o processo de resposta a incidentes.

Também será explicado como e para que fins se constituem equipas CSIRT nas organizações. Serão referidas algumas ferramentas típicas, com especial incidência no open-source.

Este Workshop será lecionado por Carlos Friaças do RCTS CERT. Atualmente assume um papel de liderança na RCTS CERT, a Equipa de Resposta a Emergências Informáticas da Rede Portuguesa de I&E. De 2017 a 2018 foi Presidente da Assembleia Geral da Rede CSIRT Portuguesa e de 2021 a 2022 membro do Steering Committee (redecsirt.pt).

Foi também gestor da LinhaAlerta entre 2016 e 2018, e representou a Linha Direta portuguesa na Associação INHOPE (inhope.org). Ele agora costuma frequentar o FIRST e o TF-CSIRT, concentrando-se principalmente na resposta a incidentes e em questões anti abuso.

