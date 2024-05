Samsung está a preparar a reposta ao Apple Watch Ultra

O Apple Watch é, desde há quase 10 anos, o líder de mercado e uma referência no segmento dos vestíveis, com impacto, sobretudo, na monitorização de sinais vitais do utilizador. O modelo Ultra, trouxe à empresa de Cupertino uma oferta para os desportistas mais radicais, entrando na esfera de marcas, por exemplo, como a Garmin, Polar ou Suunto. Agora a Samsung deverá estar a ultimar uma proposta para o mesmo segmento do Ultra.

Samsung Galaxy "Ultra" versus Apple Watch Ultra?

A Apple vai lançar o Apple Watch Ultra 3 este ano, a próxima versão do melhor smartwatch que a Apple já fez. Apesar de ser um bom equipamento, não existe um verdadeiro concorrente para o Ultra por parte dos maiores rivais da Apple na indústria. O Apple Watch Ultra funciona apenas com o iPhone, pelo que os utilizadores de Android não o podem utilizar com os seus smartphones.

Há um argumento de que existem smartwatches robustos com recursos premium e bateria com duração de vários dias da Garmin e outros, mas estes, que são muito bons, de facto, não oferecem a mesma integração profunda que oferece um Apple Watch.

Os utilizadores do Android não têm uma alternativa ao Apple Watch Ultra que se enquadre nos seus ecossistemas. Não existe uma versão Ultra de um smartwatch Galaxy ou Pixel para acompanhar os smartphones Galaxy ou Pixel. Mas as coisas podem mudar este ano, e isso pode acontecer muito em breve.

A Samsung revelou discretamente que trabalha num smartwatch "premium", que parece ser um rival do Apple Watch Ultra.

A marca sul-coreana faz modelos Galaxy Watch há anos. Como tal, devemos esperar que uma nova geração chegue ao mercado em breve e seguramente com elevadíssimo recorte tecnológico. Mas a marca não se fica por aqui, como sabemos. A Samsung revelou o Galaxy Ring no início deste ano, passando a oferecer algo que a Apple não oferece nos vestíveis.

O Galaxy Ring terá o seu próprio evento de lançamento dentro de alguns meses. Provavelmente acontecerá no início de julho, quando se espera que a Samsung revele pelo menos dois dos seus novos telefones dobráveis Galaxy Z dobráveis planeados para este ano.

Ao falar sobre o desempenho da sua divisão móvel, a Samsung afirmou que a procura de telemóveis de gama média e superior diminuiu em volume e valor durante o primeiro trimestre, que foi mais lento. Devido à sazonalidade, a Samsung espera que a procura de smartphones continue a diminuir no segundo trimestre.

Também a Apple apresentou números mais baixos da procura do iPhone, no último trimestre. Apesar desta queda de cerca de 10%, a Apple reportou vendas na ordem dos 46 mil milhões de dólares. Portanto, apesar das descidas, em períodos homólogos, a vendas dos smartphones continuam a segurar nas receitas destas empresas.

As vendas vão subir... com a ajuda da IA

Esta convicção é da Samsung que afirmou estar convicta que o mercado de smartphones irá recuperar no segundo semestre do ano devido à "estabilização do sentimento do consumidor, à expansão de produtos e serviços de IA e ao crescimento económico nos mercados emergentes".

Este é o contexto que a Samsung usou para deixar cair a observação inesperada sobre um potencial wearable Apple Watch Ultra da marca Galaxy:

A MX [mobile] Business procurará obter um crescimento anual nas vendas de smartphones e tem como objetivo manter a dinâmica das vendas através da expansão da Galaxy AI para os produtos emblemáticos existentes e novos em dispositivos dobráveis e tablets. Relativamente aos wearables, reforçará a experiência do ecossistema Galaxy através da expansão de novos modelos e formatos, como o Galaxy Ring. Para os smartwatches, a MX Business esforçar-se-á por satisfazer a procura de actualizações através do lançamento de novos modelos premium.

A Samsung não forneceu nenhum nome de produto, exceto o Galaxy Ring, que já tinha anunciado. No entanto, a Samsung faz uma distinção clara entre os "novos modelos" e os "novos modelos premium" quando se trata de smartwatches.

É demasiado cedo para dizer o que um Galaxy Watch Ultra teria para oferecer. Nem sequer é claro se a Samsung utilizaria essa marca, embora isso fizesse sentido. Isto porque a Samsung vende telemóveis Galaxy S Ultra há alguns anos. Adicionar a palavra Ultra a um smartwatch que pode competir de igual para igual com o Apple Watch Ultra faria sentido. Bom, apesar dos pesares, a Apple apareceu primeiro e vai haver sempre o "estigma" que a Samsung copiou a Apple!

Também faz sentido para a Samsung lançar um smartwatch mais caro. A empresa tenta aumentar as receitas da divisão móvel na segunda metade do ano. A Samsung ainda teve um trimestre de março estelar, com o lucro operacional a saltar quase 933% devido ao forte desempenho da divisão de chips.

Analisando bem o mercado, de facto a Apple precisa de um concorrente à altura, principalmente que traga funcionalidades avançadas como, por exemplo, a medição da glicose no sangue, que tarda a chegar ao relógio da Apple.