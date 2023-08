A Nothing quer revolucionar o mercado dos smartphones e outros acessórios e tem mostrado isso desde cedo. A marca de Carl Pei tem já várias propostas no mercado e agora surgiram as imagens de mais algumas. O destaque vai para o seu smartwatch que surgiu na Internet e sabe-se que não usará o Wear OS da Google.

Para apresentar novos equipamentos, a Nothing criou a cmf. Esta será a marca que irá de lançamento do primeiro smartwatch da empresa, bem como de alguns outros produtos. Agora, uma fuga de informação veio mostrar design desse relógio e de muitos mais propostas.

Os banners de marketing interno da empresa mostram três novos produtos da marca "CMF by Nothing". Estes produtos incluem um carregador USB-C de 3 portas GaN de 65 W, uns phones com cancelamento de ruído, chamados "Buds Pro", e um smartwatch chamado "Watch Pro".

O smartwatch é a revelação mais interessante e tem um ecrã quadrado com cantos fortemente arredondados. Conta com uma pulseira laranja que parece ligar-se diretamente ao corpo do relógio, sem saliências visíveis. Isso implica que usará um conector proprietário ou não pode ser removida.

Terá um ecrã AMOLED de 1,96 polegadas e o software da Nothing oferece 100 mostradores de relógio e mais de 100 treinos que pode monitorizar. Os sensores incluem frequência cardíaca e oxigénio no sangue com suporte para outros. Um recurso de destaque parece ser o tratamento de chamadas via Bluetooth com "redução de ruído AI". A bateria deverá durar até 13 dias.

Um ponto importante, e que é revelado, é que o smartwatch da Nothing não usará o Wear OS. Isso não deverá ser é uma surpresa dado o foco da cmf no custo destes equipamentos. Carl Pei também não parece ser adepto deste sistema e terá já revelado que outras propostas não apresentam nenhuma vantagem.

Algo muito positivo que foi mostrado nestes materiais de promoção está mesmo no preço. O "Watch Pro" deverá custar, fora de Portugal, apenas 50 euros. Tanto o novo smartwatch da Nothing como o carregador e os phones devem ser apresentados no final de setembro.