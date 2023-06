O WhatsApp continua empenhado em dar aos utilizadores a máxima privacidade nas suas conversas. Esta tem sido reforçada com muitas novidades e agora recebe mais duas propostas interessantes. Falamos das chamadas de números desconhecidos passarem a ser silenciadas automaticamente e da nova verificação de privacidade

São já muitas a novidades para dar privacidade ao WhatsApp. Exemplos claros são a encriptação ponto a ponto a funcionalidade Trancar conversa, as Mensagens temporárias que desaparecem, o bloqueio de capturas de ecrã para visualização única e a capacidade de manter a sua presença online privada.

Chamadas de números desconhecidos não tocam

Na continuação deste trabalho surge mais uma no WhatsApp, que está já acessível para todos. falamos do Silenciar números desconhecidos, que vai impedir que as chamadas de números desconhecidos posam tocar no smartphone do utilizador.

Esta funcionalidade Silenciar números desconhecidos foi concebida para dar mais privacidade e controlo sobre as chamadas recebidas no WhatsApp. Ajuda a excluir automaticamente spam, fraudes e chamadas de pessoas desconhecidas para uma maior proteção. Estas chamadas não vão tocar no telemóvel, mas vão ser visíveis na lista de chamadas, caso seja alguém importante.

A nova verificação de privacidade no WhatsApp

Para dar aos utilizadores conhecimento sobre todas as possibilidades existentes no campo da privacidade, surge também agora a Verificação de privacidade. Esta quer ajudar a garantir que todos conhecem as diferentes opções de proteção no WhatsApp.

Esta funcionalidade orienta o utilizador nas definições de privacidade importantes e ajuda a escolher o nível certo de proteção, tudo num só local dentro do WhatsApp. Ao selecionar "Começar verificação" nas definições de privacidade, irá navegar pelas várias camadas de privacidade que reforçam a segurança das mensagens, chamadas e informações pessoais.

Estas novas medidas podem e devem ser aproveitadas pelos utilizadores, que assim têm garantido um maior grau de privacidade. Ao mesmo tempo, ao ajudar a configurar este ponto essencial, fica a garantia de que no WhatsApp estes têm as suas conversas protegidas e privadas.