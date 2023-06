Mesmo que não tenha a mesma liberdade que o Safari tem no iOS, a Google tem consigo melhorar o Chrome no iPhone. Desenvolve funcionalidades novas e incorpora muitas das novidades que já tem no Android e até no Windows. Agora, trouxe para o Chrome do iOS 4 novas formas de pesquisar na Internet.

Novas formas de usar o Chrome no iPhone

A Google tem o hábito de trazer para todas as versões do Chrome as novidades que vai trazendo para todos os sistemas. Estas trazem uma experiência de utilização uniforme, ainda que no iPhone estas demorem mais tempo. Agora deu mais um salto e apresentou 4 novas formas de pesquisar na Internet no iOS.

Com a primeira, os utilizadores do iPhone podem ver um endereço no mapa de forma direta com o Chrome. O bowser da Google vai usar a IA para detetar endereços em páginas da web e, ao pressionar e segurar um endereço, terá a opção de visualizá-lo num mini Google Maps diretamente no Chrome.

Funcionalidades já esperadas no iOS

Há também agora a possibilidade de os utilizadores do Chrome no iOS criar eventos do Google Calendar diretamente sem precisar trocar de app ou copiar manualmente. Apenas precisam de pressionar e segurar numa data e selecionar a opção de adicioná-la à agenda.

O Chrome no iPhone vai também ficar melhor na deteção do idioma de uma página da Web e na sugestão de traduções. Ao detetar um site num idioma estrangeiro, esta proposta para o iOS irá oferecer a possibilidade de traduzir o site o idioma do utilizador. Também poderá traduzir uma parte específica de uma página web usando o Google Tradutor diretamente no Chrome.

Google melhora ainda mais a sua oferta

Por fim, e com o Google Lens , poderá pesquisar com imagens identificar objetos, traduzir idiomas em tempo real e mais. Pode já pode usar o Chrome no iOS pressionando numa imagem encontrada durante a navegação. Em breve fará o mesmo, mas com fotografias no iPhone e imagens existentes no rolo da câmara.

Estas funcionalidades vão mudar completamente o Chrome no iOS e dar ainda mais ao Chrome. Os utilizadores do iPhone vão ter uma ferramenta centralizada e com capacidades que agora estão espalhadas em várias propostas dentro deste sistema da Apple.