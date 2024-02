WhatsApp: em breve poderá definir a qualidade máxima para as imagens e vídeos enviados

As últimas versões do WhatsApp mostraram que este serviço da Meta quer dar aos utilizadores acesso a imagens e vídeos de maior qualidade. Estas podem ser enviadas em formato HD, melhorando este ponto pedido há muitos anos. Este parece não ser ainda um ponto terminado, com uma novidade que está já a ser testada a preparar-se para ser oferecida.

Uma das queixas mais antigas do WhatsApp é como este serviço reduz a qualidade das imagens e vídeos enviados. Os utilizadores querem controlar este ponto e pediam há já muito tempo a possibilidade de enviar imagens e vídeos em HD.

Isso foi permitido, mas obriga ainda os utilizadores a terem de escolher sempre este formato a cada imagem ou vídeo que é partilhado. Não sendo complicado ou difícil, é ainda assim um processo desnecessário, uma vez que é repetitivo para cada nova partilha.

Isso parece estar quase a mudar, com uma novidade que está já na versão beta do WhatsApp. Em breve deverá ser possível definir que o formato padrão para envio de imagens e vídeos é HD ou standard, não tendo assim de repetir as escolhas a cada nova partilha neste serviço.

Na nova opção presente nas definições do WhatsApp está ainda presente um alerta importante para os utilizadores. Esta mudança para HD irá levar a um aumento do espaço ocupado, algo que crescerá até 5 vezes nas imagens e até 2 vezes no caso dos vídeos.

Importa destacar que embora este novo recurso reduza alguns toques para os utilizadores, eles ainda terão que usar a partilha de imagens e vídeos como um documento para enviar vídeos na sua qualidade original e máxima.

Isto acontece porque a opção HD do WhatsApp oferece uma resolução equivalente a 720p. Para isso, este serviço da Meta permite enviar vídeos e imagens como um documento com tamanho máximo de ficheiro de até 2 GB.