Com cada vez mais funcionalidades de segurança a chegar ao Android e ao iOS, é normal que o WhatsApp se adapte. Assim, não são estranhas algumas novidades que foram recentemente incorporadas. A mais recente, anunciada agora, traz para o Android as chaves de acesso que podem ser usadas em vez de quaisquer passwords.

É do conhecimento geral que a Google, e muitas outras gigantes tecnológicas, querem acabar com as passwords. Para isso, e no caso da Google, foram criadas as chaves de acesso, que permitem usar dados biométricos do utilizador para a autenticação necessária.

Agora que se tornou o padrão dos serviços da Google, é hora das chaves de acesso ocuparem um novo espaço. Foi o WhatsApp o mais recente serviço a integrar esta funcionalidade na sua autenticação, permitindo assim que o uso de passwords seja eliminado.

Android users can easily and securely log back in with passkeys only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy — WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023

A novidade foi anunciada agora no X (ex-Twitter) e dá conta de que o WhatsApp acaba por ficar mais seguro, ao ter mais um método de autenticação. Desta forma, o serviço da Meta permite que os utilizadores consigam autenticar-se na sua conta ou desbloquear o acesso à app.

Esta novidade esteve já em testes durante vários meses para alguns utilizadores do programa beta do WhatsApp. Agora é finalmente disponibilizado a todos os utilizadores, que assim recebem mais uma camada de segurança adicional, não dependendo de passwords ou outro método de autenticação menos seguro.

As chaves de acesso permitem iniciar uma sessão de forma fácil e segura com apenas uma impressão digital, uma leitura do rosto ou um bloqueio de ecrã. As chaves de acesso são uma forma simples e segura de iniciar sessão numa conta Google e em todos os sites e apps que lhe interessam, sem uma palavra-passe.

Esta é uma medida que está agora a ser alargada a todos no WhatsApp e que em breve também se vai tornar o padrão neste serviço. Por um lado os utilizadores do serviço estão mais seguros e por outro dispensam a utilização de passwords, que podem ser roubadas e usadas para ataques.