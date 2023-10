Tal como aconteceu com o restante hardware, a Google também revelou hoje os novos Pixel Buds Pro. Estes querem melhorar ainda mais a oferta de áudio da marca, melhorando também a qualidade do áudio. Tal como os restantes elementos da família Pixel, também os Pixel Buds Pro chegam agora a Portugal.

Os Pixel Buds Pro estão cada vez melhores. Desde o lançamento do ano passado, foram adicionadas novas funcionalidades e capacidades. Hoje é lançado a maior atualização de sempre, trazendo aos Pixel Buds mais melhorias alimentadas por IA, utilidade e inteligência. Desenvolvidos para funcionar perfeitamente com todo o portfólio Pixel, os Pixel Buds Pro vêm em duas novas cores: azul baía e porcelana, complementando perfeitamente o Pixel 8, Pixel 8 Pro e o Pixel Watch 2.

Chamadas de voz ainda mais claras

Os Pixel Buds Pro incorporam a inteligência artificial necessária para proporcionar uma experiência de áudio agradável. Com base nas funcionalidades excelentes de qualidade de chamada do lançamento do ano passado, os Pixel Buds Pro agora suportam Bluetooth Super Wideband no Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Isso que duplica a largura de banda para vozes, fazendo com que a pessoa pareça mais completa, clara e natural do que nunca.

Esta largura de banda mais ampla também se estende ao Clear Calling que reduz o ruído de fundo à volta da pessoa do outro lado da linha, melhorando a voz para que possa ouvi-la com maior clareza.

Um iniciador de conversa com as mãos livres

Com a ajuda da IA, não irá precisar mais de tirar os auriculares sem fios do ouvido para conversar. Quando ativa a Deteção de Conversa, a IA deteta quando começa a falar e a responder, fazendo pausa na música e passa para o Modo Transparência, permitindo que ouça tudo o que está a ser dito.

Quando parar de falar, a funcionalidade retoma automaticamente a sua música e ativa o Cancelamento Ativo de Ruído. Desta forma, pode interagir com o mundo à sua volta e voltar a ouvir a sua música sem distrações e sem precisar levantar um dedo.

Reduz a latência nos jogos em até 50%

Os Pixel Buds Pro oferecem uma experiência de jogo mais envolvente e dinâmica, minimizando a latência inerente nos jogos via Bluetooth. Disponível com Pixel 8 e Pixel 8 Pro, os Pixel Buds Pro reduzem o atraso na transmissão de áudio a partir do telefone para os auriculares nos casos de jogos compatíveis no seu telefone Pixel.

Mantenha o bem-estar auditivo

Agora pode compreender e avaliar os seus comportamentos auditivos e obter sugestões sobre como manter o bem-estar auditivo ao longo do tempo. Na aplicação dos Pixel Buds Pro, pode aceder ao registro dos seus hábitos de audição e será informado sobre quando diminuir o volume.

Aplicação Pixel Buds para os Chromebooks

Os Pixel Bud Pros foram desenvolvidos para funcionar perfeitamente em todo o portfólio Pixel e com outros telefones Android, e agora a aplicação Pixel Buds está a ser lançada para os Chromebooks. Através da aplicação web, pode modificar as definições dos auriculares, alternar entre os modos de controlo de ruído e instalar atualizações de firmware, tudo a partir do Chromebook.

A atualização de software irá começar a ser disponibilizada hoje aos utilizadores novos e antigos do Pixel Buds Pro.

Poderá encomendar os Pixel Buds Pro nas cores mais recentes a partir de 229€. A Google colabora com a Worten e a Vodafone para oferecer uma experiência de compra completa e envolvente em Portugal. O portfólio Google Pixel estará disponível nas lojas Worten, espalhadas por todo o território, e na Vodafone com ofertas exclusivas, tanto nas lojas como no site. Além disso, todos os produtos estarão também disponíveis na Google Store.