Nokia e Vivo chegam a acordo para partilhar muitas das importantes patentes 5G

A Nokia tem procurado potenciar todas as tecnologias que investigou e criou ao longo dos últimos anos, em especial no 5G. Com isso tem levado a tribunal muitas marcas chinesas que procuram vingar no mercado europeu. A Vivo foi a mais recente a estabelecer um acordo com a Nokia para as patentes 5G e assim conseguir regressar às vendas no mercado da Europa.

Nokia e Vivo chegam a acordo

Tal como outras marcas, a também a Vivo se viu obrigada a interromper as suas vendas em algumas mercados da Europa. Em causa estava a utilização de tecnologias associadas ao 5G e que a Nokia tem patenteadas, obrigando a existir autorização e o pagamentos de compensações.

Assim, e para tratar deste problema legal, a Nokia anunciou hoje que assinou um acordo plurianual de licença cruzada de patentes com a vivo. Nos termos do acordo, a vivo fará pagamentos de royalties à Nokia, com pagamentos de recuperação para cobrir o período de disputa.

Este acordo resolve todos os litígios de patentes pendentes entre as partes, em todas as jurisdições. Os termos do acordo permanecem confidenciais conforme acordado entre as partes e não vão ser por isso conhecidos do grande público.

Partilhar muitas patentes 5G

O novo acordo garante assim à Vivo que todos os problemas legais com a Nokia estão resolvidos. Abre também a porta para um regresso em força da marca ao mercado na Europa e ao retomar das vendas neste espaço, algo que a marca procurava garantir há algum tempo.

O portfólio de patentes líder da indústria da Nokia baseia-se em cerca de 150 mil milhões de euros investidos em I&D desde 2000 e é composto por cerca de 20.000 famílias de patentes, incluindo mais de 6.000 famílias de patentes declaradas essenciais para o 5G.

Ao conseguir este acordo, a Nokia garante ter do seu lado mais uma das marcas com quem tinha questões na utilização de patentes do 5G. O acordo abre a porta a uma parceria mais próxima com a Vivo, que assim garante também uma parceira importante nos mercados internacionais.