HONOR revelou o novo HONOR Magic6 Lite para conquistar a gama média

A HONOR anunciou agora o lançamento do novo HONOR Magic6 Lite, o mais recém-chegado à aclamada linha Magic Series. Combinando uma qualidade de ecrã excecional, capacidades fotográficas expansivas e um desempenho melhorado da bateria e de hardware, o HONOR Magic6 Lite define uma nova referência para os smartphones de gama média na indústria.

Melhor resistência do mercado, assegurada pelo ecrã Anti Queda e ultra-rebote

Apresentando uma resistência a quedas e durabilidade líderes do mercado, o ecrã do HONOR Magic6 Lite tem incorporada uma tecnologia Ultra-Rebote e Anti Queda. Certificado pela SGS pela Resistência Global a Quedas Cinco Estrelas, o ecrã Ultra Rebote Anti Queda utiliza uma tecnologia de amortecimento por materiais desenvolvidos recentemente. Isto aumenta a capacidade de absorção do impacto até 1,2 vezes, garantindo a máxima durabilidade, mesmo quando sujeito a quedas de 1,5 metros, em todos os ângulos.

Sistema de câmara triplo para fotografias cativantes

O HONOR Magic6 Lite exibe um sistema de câmara triplo que consiste numa câmara de 108MP Ultra-Clear, numa grande angular de 5MP e uma macro de 2MP. A câmara ultra-clear de 108MP possui um grande sensor de 1/1.67 polegadas e uma grande abertura de f/1.75, o que lhe permite captar mais luz e produzir imagens mais vívidas e com mais nitidez. A câmara oferece ainda elevada qualidade ótica com zoom 3X e um extraordinário motor de captura de movimentos, garantindo que o HONOR Magic6 Lite produz nítidas com pormenores fascinantes.

Para além da câmara principal, a câmara ultra-larga de 5MP oferece um campo de visão de 110º, ideal para capturar paisagens amplas, fotografias em grupo ou maravilhas arquitetónicas. O HONOR Magic6 Lite apresenta ainda uma câmara macro de 2MP com apenas 4 cm de distância mínima de focagem, permitindo aos utilizadores capturar close-ups com uma nitidez e detalhes incríveis.

O Honor Magic6 Lite consegue sobressair no desempenho, com uma bateria bem grande, de 5300 mAh. Este dispositivo tem na sua base o processador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, prometendo um aumento significativo na potência da GPU e na eficiência da CPU. Presente está o MagicOS 7.2 baseado no Android 13.

Design, Preço e Disponibilidade

O HONOR Magic6 Lite apresenta um design elegante e moderno, com uma construção meticulosa e detalhes requintados, e está disponível em duas cores – Emerald Green e Midnight Black. O HONOR Magic6 Lite está disponível em Portugal desde o dia 1 de fevereiro, a partir de 399€ nos operadores MEO, Vodafone NOS.