CEO da Xiaomi vai dedicar-se ao carro da marca e já elegeu o seu sucessor

Já se sabia que a chegada do Xiaomi SU7 era um marco importante para a empresa. Esta quer marcar uma posição neste mercado e agora isso ficou patente com a decisão do seu CEO, Lei Jun. Este vai focar-se unicamente neste carro elétrico e até já escolheu o seu sucessor, Lu Weibing.

CEO da Xiaomi vai dedicar-se ao carro da marca

Uma empresa como a Xiaomi tem procurado diversificar-se e encontrar áreas de negócio onde pode crescer. Deu vários passos nesta direção, mantendo sempre o seu foco no campo dos smartphones, onde tem conseguido estar no topo desde que foi fundada há 14 anos.

Agora o foco da empresa muda, em especial no que toca ao futuro da empresa. A Xiaomi revelou o seu novo carro e quer que este esteja nas estradas o mais depressa possível. Com novos modelos a surgir em breve, a Xiaomi precisa agora de mexer na sua estrutura e garantir uma liderança forte e empenhada.

The Xiaomi SU7 is now undergoing nationwide road tests, as we prepare for its domestic launch. To dedicate myself fully to our EV business, @WilliamLuXiaomi will assume the additional role as the General Manager of the Xiaomi brand. This includes taking the stage for future… — Lei Jun (@leijun) February 4, 2024

Para iniciar essa mudança e garantir desde cedo o apoio da estrutura, o seu CEO resolveu mudar e dar o exemplo. Assim, o conhecido Lei Jun resolveu dedicar-se ao SU7 e aos futuros carros da marca. Este será o seu foco, deixando toda a estrutura entregue a uma nova cara.

Sucessor do cargo foi escolhido por Lei Jun

Quem assumirá esta posição é Lu Weibing, que também tem já um histórico importante na Xiaomi. Este irá ser a nova cara da marca e assumir um lugar em palco nas apresentações e em todos os momentos chave da empresa.

Honored to be entrusted with this exciting opportunity. Thank you @leijun, I can't wait to unveil the Xiaomi 14 Ultra! https://t.co/HUgm9Keaum — William Lu (@WilliamLuXiaomi) February 4, 2024

Lu Weibing é um gestor com muita experiência na Xiaomi e ocupou cargos importantes na Xiaomi. Alguns de destaque são: Vice-presidente sénior do grupo, Presidente do negócio na China, Presidente da área internacional e Diretor-geral da submarca Redmi.

Foi responsável pelo planeamento de produto, estratégia de fabrico, vendas e marketing da Redmi. A sua experiência e gestão é muito bem sucedida na Redmi, a marca Xiaomi que mais vende telemóveis por ano. A sua participação foi sem dúvida fundamental para a obtenção deste cargo e, a partir de hoje, essa será a nova cara que veremos nos eventos de smartphones da marca.