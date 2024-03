Primeira-ministra Meloni vai testemunhar em tribunal sobre o vídeo pornográfico “deepfake”

O que é a tecnologia Deepfake?

Deepfake, uma amálgama de "deep learning" (aprendizagem profunda em inglês) e "fake" (falso em inglês), é uma técnica de síntese de imagens ou sons humanos baseada em técnicas de inteligência artificial. É mais usada para combinar a fala qualquer a um vídeo já existente. A técnica de aprendizagem automática mais utilizada para criação de vídeos falsos é a chamada Rede Generativa Adversarial.

Vídeos criados via deepfake foram muito utilizados para criar falsos vídeos de caráter sexual de celebridades, ou falsos vídeos de pornografia de vingança. A pornografia deepfake foi muito utilizada em 2017, particularmente em fóruns do Reddit, e tem sido banido de sites incluindo Reddit, Twitter e Pornhub. Deepfakes também podem ser utilizadas para gerar notícias falsas, como o exemplo na definição, e embustes maliciosos.

Vídeos não pornográficos criados por deepfakes podem ser facilmente encontrados em sites de streaming como o YouTube. Uma aplicação famosa de manipulação de vídeos e imagens é o FakeApp, o qual utiliza o framework de aprendizagem automática TensorFlow, desenvolvido pela Google, para as desejadas criações. Outra aplicação mais recente é o Deep Voice, aqui, no entanto, a ideia do software é clonar a voz original do orador.