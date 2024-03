Electronic Arts também adere às promoções de Páscoa

Tal como é do conhecimento da maior parte dos leitores, a Páscoa que se associa geralmente a chocolate, mais precisamente a ovos de chocolate. Mas, a cereja em cima do bolo é, muitas vezes, as campanhas promocionais de algumas das principais marcas no mercado, que esta época traz consigo. Nos videojogos a regra mantém-se e a Electronic Arts já revelou os jogos em promoção.

Preparados para umas doses valentes de ovos de chocolate? Pois bem e se a acompanhar os ovos vier uma jogatana no EA SPORTS FC, da Electronic Arts? Melhor ainda, certo?

Pois é! A Páscoa está a chegar e com ela, chegam as férias (para muitos), ovos de chocolate de todas as cores e feitios e também chegam as campanhas promocionais. E a Electronic Arts não quer estar fora e dessa forma, já revelou quais os seus jogos presentes na campanha.

A Campanha da Páscoa da Electronic Arts, que decorre até ao próximo dia 7 de Abril, engloba nomes como o fantástico EA SPORTS FC ou EA SPORTS F1.

Mas há mais... muito mais, e conforme podem ler mais abaixo, os jogos da lista piscam a olho a jogadores de todos os gostos.

Os destaques da Electronic Arts para esta campanha promocional são os seguintes: (*)

A lista fica completa com os seguintes videojogos e correspondentes preços promocionais (PVP)*:

NEED FOR SPEED UNBOUND desde 20,99 €

NEED FOR SPEED HEAT desde 20,99 €

NEED FOR SPEED HOT PURSUIT Remaster desde 20,99 €

BURNOUT PARADISE REMASTERED desde 20,99 €

UNRAVEL 2 desde 20,99 €

IT TAKES TWO desde 20,99 €

PLANTS VS ZOMBIES BATTLE FOR NEIGHBORVILLE desde 20,99 €

BATTLEFIELD 2042 desde 20,99 €

IMMORTALS OF AVEUM desde 30,99 €

WILD HEARTS desde 20,99€

THE SIMS 4 (diversas expansões) desde 20,99€

*cada retalhista utiliza mecânicas promocionais específicas / preços indicativos

Interessados em algum ou alguns dos jogos?

Convém relembrar que a campanha promocional apenas se mantém no ativo até dia 7 de Abril.